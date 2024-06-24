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夏季芒果選購保存方法一次看　專家教3種簡易切法

▲芒果季節。（圖／記者楊惠琪攝）

▲夏天是芒果產季，農糧署製作影片提供芒果選購技巧。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

夏天是芒果的產季，不少水果攤商都會強調自家賣的芒果是「在欉紅」，果肉特別甜美，究竟什麼是「在欉紅」？以及芒果如何選購、怎麼切最方便？農業部農糧署製作影片，請來專業的芒果果農教戰，讓消費者聰明吃當令盛產的芒果。

芒果果農、屏東朋泉生產合作社理事主席盧旺昇表示，芒果種植時需套袋，從套袋到採收約150天，等到果實成熟後才採收，就是在樹上自然熟成的「在欉紅」芒果，通常果實會比較飽滿，果實尾部有明顯的香氣。

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至於買芒果要怎麼挑？盧旺昇表示，首先可先觀察芒果外觀，若紅色的程度越多，代表太陽光照得越好、甜度也越高；其次，要看芒果的飽實度，如果芒果底部摸起來圓滑、聞起來香氣濃郁，代表芒果已經熟成，是好吃甜度高的芒果。

盧旺昇還說，芒果是後熟的水果，若是整箱購買，可能同時會有已經成熟或還不夠熟的芒果，如果芒果表皮還有一層果粉、摸起來手感較硬，可在常溫放置約2天後再食用；若芒果表面油光較亮、聞起來果香濃郁，就可以馬上食用。

盧旺昇也教戰3種簡易切芒果的方法。首先是適合請客用的切丁法，先沿著蒂頭左右兩側各切一刀，接著把切下來的整片芒果再切成三塊，再沿著皮切下果肉，最後切丁盛盤。第二種是用一根牙籤就可以完成，先用牙籤沿著芒果外皮劃一圈，接著將牙籤放在芒果皮裡稍微壓一下，即可將果皮和果肉分離、輕鬆剝皮食用。最後是用湯匙的懶人吃法，先用刀往芒果果核橫切一圈，再用雙手抓住芒果頭尾兩端扭動，將果核慢慢分離，就可以用湯匙直接挖來吃。 

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