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電風扇吹整晚「頭痛又抽筋」！　專家曝超簡單解法

▲▼電扇,睡覺,睡眠,小女童,小女孩,電風扇。（示意圖／VCG）

▲專家建議避免電風扇整晚直吹。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

炎炎夏日已然來臨，然而高漲的電費導致吹冷氣也成為奢侈享受，許多人會搭配電風扇來降溫，但是如果在睡覺時整晚開著電風扇，有可能因為過度乾燥刺激鼻腔黏膜與身體，進而導致身體不適。專家則提醒，可以選擇開啟旋轉或是定時模式，避免冷風長時間直吹。

根據ladbible報導，睡眠專家表示，儘管白天長時間吹電風扇不會有太大問題，但是睡覺時如果持續開著電風扇可能會導致身體不適。由於電風扇的冷風直吹會導致乾燥，而乾燥情況特別嚴重時，身體會產生過量的黏液來進行代償。這可能造成鼻塞、鼻腔不適或是因鼻竇炎引發的「竇性頭痛」。

除了鼻竇問題，長時間使用電風扇還會刺激乾燥的皮膚。不僅如此，集中的冷風可能會導致肌肉僵硬和抽筋。

使用電風扇當然也有一些好處，例如能夠幫助空氣流通、調節體溫。如果你住在噪音較大的地方，電風扇還是一種便宜而有效的白噪音來源，可以掩蓋外界的喧囂。

專家也建議，如果電風扇引發了過敏和氣喘的症狀，或是導致皮膚、眼睛、口腔和鼻腔乾燥，就應該避免整夜開著風扇。他表示，「有時風扇會積累過多的花粉和灰塵顆粒，這些是難以去除的。如果是這種情況，請直接考慮換一台新的電風扇。」

專家表示，若電風扇讓你覺得不舒服，可以選擇旋轉式電風扇，這樣冷風就不會整晚對著同一個地方吹，又或者可以選擇帶有定時功能的電風扇，讓它在入睡後自動關閉，避免整夜吹冷風。

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