講三次「洪孟楷索取台積電內部資料」！　吳沛憶無懼挨告曝證據

▲吳沛憶。（圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

日前民進黨立委吳沛憶控國民黨立委洪孟楷於立法院教委會索要台積電機密資料。對此，洪孟楷反擊，稱是遭抹黑造謠，並要對吳沛憶提告。吳沛憶24日回應，有三個事實證明洪孟楷濫權質詢，坐等法院認證他是「凹楷」。

吳沛憶說，洪孟楷質詢有索取台積電內部資料。根據該次會議立法院公報文字（第324頁，第24行開始），洪孟楷問到，「台積電隔天、4月4號就已經講，晶圓廠設備恢復率超過 80%」、「經過了 7 天的時間，本席要問的是最新的進度」，且洪孟楷向國科會關切就是包括台積電在內的「晶圓廠設備恢復率」，這就證實了他有問到台積電，也問到晶圓廠設備恢復率。

吳沛憶再指出，該次會議立法院公報文字（第326頁-327頁），國科會明白表示科技廠「停工損失」就是「產業機敏資訊」，要企業願意提供，政府才能把資料給立委，洪孟楷仍舊要求國科會「下班前提供」。

吳沛憶表示，洪孟楷的兩項謊言，包括他說能立法院公開講得不會是機密，但事實是就是因為洪孟楷問到了秘密，所以國科會現場表示不能公開講；第二，洪孟楷謊稱她要一樣的資料，可是洪孟楷要的是「台積電設備恢復率」，吳沛憶要的是「園區緊急應變小組運作跟供電穩定措施」。試問國民黨立委不是法盲或文盲的機率有多少？

吳沛憶砲轟，洪孟楷說「質詢要台積電資料」是抹黑，代表他也承認立委不該有權探詢企業營業秘密。藍白強行通過擴權法案的後果，正是讓立委濫權索資合法化，呼籲國民黨幹事長洪孟楷，現在下車還來得及，一起來反對擴權法案。