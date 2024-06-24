達吉斯坦恐攻「至少15警察、1神父喪命」　俄當局指控海外策畫

▲達吉斯坦23日發生恐怖攻擊，馬哈奇卡拉發生街頭槍戰（左），德本遇襲建築物失火（右）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯「達吉斯坦共和國」（Dagestan）23日發生恐怖攻擊，多名槍手襲擊猶太教堂、東正教堂及警察哨所，造成逾15名警察殉職、多位平民身亡，其中還包括一名東正教神父。地方當局指控，這些攻擊可能是海外勢力策畫。

《美聯社》引述地方當局說法報導，武裝份子闖入裏海濱海城市德本（Derbent）一間猶太教堂和一間東正教堂開槍，上述兩個案發地點都發生火警。幾乎同時，達吉斯坦首府馬哈奇卡拉（Makhachkala）也有一間東正教堂及一處交通警察哨所遇襲。

達吉斯坦領導人梅利科夫（Sergei Melikov）24日表示，局勢已經獲得地方當局和執法部門控制，而調查將會持續，直到揭發所有潛伏的武裝份子。此外，他宣稱這些攻擊可能是由海外勢力策畫，還提及克里姆林宮在烏克蘭的「特別軍事行動」，但沒有提供任何證據。

▲德本位於裏海沿岸。（圖／路透）

當局宣布將24、25、26日訂為哀悼日，同時在當地展開反恐行動與刑事調查，而涉案槍手已經全數殲滅。不過，俄羅斯國家反恐委員會（National Anti-Terrorist Committee）提及的凶嫌人數為5人，梅利科夫透露的人數卻是6人，目前尚不清楚究竟有多少武裝份子犯案。

目前沒有人或組織出面宣稱是幕後黑手，但俄國官媒《塔斯社》引述消息人士說法報導，達吉斯坦一名官員因為兒子參與攻擊而被拘留。

達吉斯坦共和國位於俄羅斯北高加索地區，毗鄰裏海、喬治亞、亞塞拜然，擁有多元族群及312萬人口，主要宗教則是伊斯蘭教。

今年3月，莫斯科「克洛庫斯音樂廳」（Crocus City Hall）也曾發生恐怖攻擊，槍手闖入開槍縱火，導致至少145人死亡。儘管激進組織伊斯蘭國分支「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）宣稱負責，但俄國官方暗指烏克蘭為幕後黑手，卻沒有提供任何證據，基輔也堅決否認涉案。