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山櫻花平地都市難活　林保署分享4種原生櫻花栽種撇步

▲霧社櫻開花情形。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲霧社櫻開花情形。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

林業保育署南投分署近年配合推廣原生植物政策方針，於所屬苗圃培育多種適合中部地區生長的原生樹種苗木，其中包含山櫻花的櫻花類深受許多民眾喜愛；有鑑於過去不少政府及民間單位因不甚瞭解其生理特性，如將山櫻花大量種植在過於炎熱的平地都市環境，導致存活率不佳或開花稀落，分署特別介紹4種特色櫻花類原生樹種特性：

山櫻花（Prunus campanulata）：原生種落葉喬木，係原生種櫻花中花色最為濃艷者，不僅廣植於臺灣中低海拔地區，為著名之觀賞花木，亦廣泛栽培於日本東京以南之地區；本種之鐘形花冠筒中富含蜜汁，核果紅熟時亦具甜味，均為森林鳥類之重要食餌，花期為所有觀賞櫻花中最早，果實可誘鳥，亦可製酒，用途多元；平地較炎熱，建議栽植於一定海拔之山地─中部地區至少500公尺以上為宜，避免無法適應導致生長情形不佳。

▲▼黃土樹花朵綻放。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲▼黃土樹花朵綻放。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲林業保育署南投分署近年培育多種適合中部地區生長的原生樹種苗木。（圖／林業保育署南投分署提供）

霧社山櫻花（別名霧社櫻，Prunus taiwaniana）：臺灣特有種，落葉喬木，與日本重要櫻花─小彼岸櫻親緣十分接近；最早於霧社山區（原生分布1000至2100公尺）被發現，因而得名，現野外原生族群已稀；花朵為原生櫻花最迷你者，花瓣潔白如雪、先端凹，花梗與花萼被毛，冬末春初綻放（較山櫻花晚開），萬綠叢中點點白，老株盛花尤其壯觀，成熟植株樹皮有縱裂紋，推薦花期至奧萬大國家森林遊樂區賞櫻。

▲▼刺葉桂櫻原生地母樹盛開、幼苗葉有鋸齒。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲▼刺葉桂櫻原生地母樹盛開、幼苗葉有鋸齒。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲林業保育署南投分署近年培育多種適合中部地區生長的原生樹種苗木。（圖／林業保育署南投分署提供）

刺葉桂櫻（Prunus spinulosa）：稀有原生種，老株樹皮深褐色有明顯皮孔，葉有鋸齒（幼時明顯），據悉為彰化縣原生植物（員林百果山─局部屬南投分署轄區），惟本種母樹現已稀少難尋，加上國內仍缺乏繁殖物候（開花、結實期）長期觀察及研究，目前種源乃另由北部其他原生地採集；其為薔薇科梅屬（Prunus）原生植物中，少數分布於低海拔山區（海拔500公尺以下）且在秋冬開花者，總狀花序直挺，盛開時宛如雪白煙花秀，極具觀賞及生態綠化推廣價值，本種更是淺山秋冬重要蜜源植物。

黃土樹（別名：大葉桂櫻，Prunus zippeliana）：林業保育署「臺灣原生樹木種苗網」於112年度新增販售之原生特色樹種，係採種於南投分署轄區埔里事業區129林班，共計300株，散生於臺灣中部以北，約200-1500公尺之山區闊葉林中，成熟植株紅褐色樹皮易剝落呈土黃色，因而得名；花朵形態與開花期，皆與刺葉桂櫻相似，因此又名「大葉桂櫻」，材堅重，可為重構造材及器具柄，本身不僅具有良好生態功能亦蘊含高度推廣潛力。

南投分署表示，刺葉桂櫻及黃土樹等2種實生苗木，目前可於臺灣原生樹木種苗網（https://theme.forest.gov.tw/forestplant/）購買（需符合種苗、園藝及造林相關業者身分條件），刺葉桂櫻單價為每30株1250元，黃土樹則為每50株2600元，數量仍充裕，歡迎有興趣的業者或機關單位洽詢。

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