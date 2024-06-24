山櫻花平地都市難活　林保署分享4種原生櫻花栽種撇步

▲霧社櫻開花情形。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

林業保育署南投分署近年配合推廣原生植物政策方針，於所屬苗圃培育多種適合中部地區生長的原生樹種苗木，其中包含山櫻花的櫻花類深受許多民眾喜愛；有鑑於過去不少政府及民間單位因不甚瞭解其生理特性，如將山櫻花大量種植在過於炎熱的平地都市環境，導致存活率不佳或開花稀落，分署特別介紹4種特色櫻花類原生樹種特性：

山櫻花（Prunus campanulata）：原生種落葉喬木，係原生種櫻花中花色最為濃艷者，不僅廣植於臺灣中低海拔地區，為著名之觀賞花木，亦廣泛栽培於日本東京以南之地區；本種之鐘形花冠筒中富含蜜汁，核果紅熟時亦具甜味，均為森林鳥類之重要食餌，花期為所有觀賞櫻花中最早，果實可誘鳥，亦可製酒，用途多元；平地較炎熱，建議栽植於一定海拔之山地─中部地區至少500公尺以上為宜，避免無法適應導致生長情形不佳。

▲▼黃土樹花朵綻放。（圖／林業保育署南投分署提供）

霧社山櫻花（別名霧社櫻，Prunus taiwaniana）：臺灣特有種，落葉喬木，與日本重要櫻花─小彼岸櫻親緣十分接近；最早於霧社山區（原生分布1000至2100公尺）被發現，因而得名，現野外原生族群已稀；花朵為原生櫻花最迷你者，花瓣潔白如雪、先端凹，花梗與花萼被毛，冬末春初綻放（較山櫻花晚開），萬綠叢中點點白，老株盛花尤其壯觀，成熟植株樹皮有縱裂紋，推薦花期至奧萬大國家森林遊樂區賞櫻。

▲▼刺葉桂櫻原生地母樹盛開、幼苗葉有鋸齒。（圖／林業保育署南投分署提供）

刺葉桂櫻（Prunus spinulosa）：稀有原生種，老株樹皮深褐色有明顯皮孔，葉有鋸齒（幼時明顯），據悉為彰化縣原生植物（員林百果山─局部屬南投分署轄區），惟本種母樹現已稀少難尋，加上國內仍缺乏繁殖物候（開花、結實期）長期觀察及研究，目前種源乃另由北部其他原生地採集；其為薔薇科梅屬（Prunus）原生植物中，少數分布於低海拔山區（海拔500公尺以下）且在秋冬開花者，總狀花序直挺，盛開時宛如雪白煙花秀，極具觀賞及生態綠化推廣價值，本種更是淺山秋冬重要蜜源植物。

黃土樹（別名：大葉桂櫻，Prunus zippeliana）：林業保育署「臺灣原生樹木種苗網」於112年度新增販售之原生特色樹種，係採種於南投分署轄區埔里事業區129林班，共計300株，散生於臺灣中部以北，約200-1500公尺之山區闊葉林中，成熟植株紅褐色樹皮易剝落呈土黃色，因而得名；花朵形態與開花期，皆與刺葉桂櫻相似，因此又名「大葉桂櫻」，材堅重，可為重構造材及器具柄，本身不僅具有良好生態功能亦蘊含高度推廣潛力。

南投分署表示，刺葉桂櫻及黃土樹等2種實生苗木，目前可於臺灣原生樹木種苗網（https://theme.forest.gov.tw/forestplant/）購買（需符合種苗、園藝及造林相關業者身分條件），刺葉桂櫻單價為每30株1250元，黃土樹則為每50株2600元，數量仍充裕，歡迎有興趣的業者或機關單位洽詢。