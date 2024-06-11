　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨台南戰青鳥！「庶民語言」談國會改革　調查權揭光電弊案

▲立法院表決國會改革法案，民進黨立委射紙飛機抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院表決國會改革法案，引爆朝野衝突。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院決定對立法院三讀通過的國會改革法案提覆議案，民進黨先喊出要在全台22縣市分兩階段開講，國民黨也隨即宣布將於15日起舉行國會改革說明會，首場直攻賴清德總統本命區台南市，上午9點半到11點將在龍山社區公園舉辦國會改革法案說明會。國民黨台南市黨部主委、立委謝龍介表示，宣講目的要讓民眾了解立法是為讓立法院進步，讓行政官員更加清廉；組發會主委、立委許宇甄也強調，會用「庶民的語言」讓大眾理解，別被民進黨去脈絡化的論述帶風向。

謝龍介指出，週六預計邀請國民黨主席朱立倫，立委徐巧芯、王鴻薇、不分區立委柯志恩、司法及法制委員會國民黨籍召委吳宗憲，以及台南市議會國民黨團成員，跟鄉親報告完整內容，讓民眾了解立法是為要讓立法院進步，讓行政官員更加清廉，政府往前走、人民更幸福。

謝龍介強調，此次改革不是針對哪個政黨，而是針對立法院要進步、政府官員不要說謊，為的是要消除過去層出不窮的官商勾結、弊案叢生。他並提到，去年1月14日賴清德總統也到台南來，叫市長黃偉哲站起來，向台南市民道歉，為什麼要這樣？就是因為台南光電產業就有太多弊案，這些在宣講中也一定會提到。

謝龍介續指，國會改革法案三讀，讓立委能行使調閱權，相關的聽證或是委員會質詢，「只要是民間到國會來作證，都完全沒有刑責的問題」，法案就是要讓政府更透明，這也跟賴清德總統要反黑金、打詐一樣，希望賴總統的決心不要動搖。

許宇甄則說，要讓民眾知道民進黨到底在怕什麼？民進黨執意迴避國會監督，遮掩過去八年弊案，但國民黨也知道，闢謠比不上造謠的速度，尤其民進黨鋪天蓋地的文宣戰，到處都是去脈絡化、帶風向的懶人包，國民黨也已經創建濃縮國會改革說明網站的內容因應。

被問到要如何強化宣講論述？許宇甄說，最重要的就是要讓「社會大眾聽得懂」，因此黨中央也規劃利用圖卡、影片搭配宣講，說明國會改革必要性，積極傳播國會改革的必要性及正確資訊，「不能讓台灣只有一種扭曲造謠聲音！」

ET快訊
快訊／媽祖要告關公了！天后宮怒：要公開道歉
王建民氣到摔壞碼表！　大家都嚇到
陸艇闖進淡水河　航跡圖曝光
吳東進遭約談　新光金發重訊
台籃史上第1人！「台灣黑豹」天價轉戰日本1級職籃
胡歌睽違6年　低調來台灣
快訊／行政院：國會改革相關修法移請立法院覆議
退票僅78張　張學友「明年開唱時間點」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

胡歌明抵台出席青年座談　上海電影學院也來！兩岸影視交流升溫

卓榮泰曾赴陸見台商未報備！　柯志恩嘆：里長卻要被約談很諷刺

快訊／國會改革法案移請立法院覆議　行政院：絕非升高對立

鄭文燦幫胡歌訪台「疏通」？海基會強調「沒有參與」

「花東快不是畫大餅」　卓榮泰要求縮短部落諮商時間

國民黨台南戰青鳥！「庶民語言」談國會改革　調查權揭光電弊案

SRF電廠「敗部復活」　桃園市議會國民黨團批：罔顧民意

駁「非核家園是神主牌」　卓榮泰：穩定供電是政府責任

陸男快艇直衝淡水！　國民黨嗆綠只會「抗中」無能「保台」

陸男駕快艇長驅淡水河口無人攔截？　管碧玲：需熱像儀協助才能辨識

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

做工2個月領80萬？　他轉身「保險很重要」

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

交換生重返美國高中給驚喜　友見他突現身驚：你怎在這

胡歌明抵台出席青年座談　上海電影學院也來！兩岸影視交流升溫

卓榮泰曾赴陸見台商未報備！　柯志恩嘆：里長卻要被約談很諷刺

快訊／國會改革法案移請立法院覆議　行政院：絕非升高對立

鄭文燦幫胡歌訪台「疏通」？海基會強調「沒有參與」

「花東快不是畫大餅」　卓榮泰要求縮短部落諮商時間

國民黨台南戰青鳥！「庶民語言」談國會改革　調查權揭光電弊案

SRF電廠「敗部復活」　桃園市議會國民黨團批：罔顧民意

駁「非核家園是神主牌」　卓榮泰：穩定供電是政府責任

陸男快艇直衝淡水！　國民黨嗆綠只會「抗中」無能「保台」

陸男駕快艇長驅淡水河口無人攔截？　管碧玲：需熱像儀協助才能辨識

快訊／開箱私人招待所「超兇女體盛」　超哥悄悄下架影片了

快訊／新店烤漆鐵皮工廠火警「狂冒白煙遠處可見」　消防搶救中

加薩和平有望？　哈瑪斯高層表態：接受「美國版」停火協議

台東利吉水環境巡守隊　榮獲全國優良巡守隊優等獎

胡歌明抵台出席青年座談　上海電影學院也來！兩岸影視交流升溫

卓榮泰曾赴陸見台商未報備！　柯志恩嘆：里長卻要被約談很諷刺

雷雨灌南部5天「下最猛時段」曝　大台北熱翻明飆36度

「瘦瘦針」爆紅！她打完狂吐1個月「食道裂出血」　驚悚畫面曝

快訊／媽祖要告關公了！武玄壇擅自合婚　天后宮怒：要公開道歉

宏碁5月營收211億元「連續11個月年成長」　個人電腦年增26%

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

快訊／搭快艇闖淡水渡船頭「陸男身份曝光」！　曾任海軍艦艇艇長

快訊／賴清德核可行政院覆議案！

徐巧芯捲洗錢仍追潛艦　賴清德一句話釣出她

陸男開快艇直闖淡水河口！　管碧玲認：守望哨有失職

黃國昌嘴角抽動再澄清「沒問禮讓」　與李明賢當面抗議！李改口是整合

大姑夫爆涉「內線交易」等3案　徐巧芯拋5點聲明急澄清

快訊／上班通勤族哀嚎！YouBike大當機

備戰2026　他爆黃國昌問：藍會不會禮讓

「焦糖哥哥」接民進黨北市黨部執行長

稱范琪斐應感謝黃國昌！黃揚明揭斗內金額

陸男直衝淡水河口「探路可能高」　他：傳統登陸空降已幾乎不可行

快訊／被爆收回饋、內線交易　徐巧芯提告大姑夫、媒體誹謗

陸男快艇衝淡水河　恐測防務漏洞

陸男駕快艇直闖淡水河口　蔡正元酸于北辰：沒地圖也能到漁人碼頭

更多熱門

相關新聞

陸男快艇直衝淡水！　國民黨嗆綠只會「抗中」無能「保台」

陸男快艇直衝淡水！　國民黨嗆綠只會「抗中」無能「保台」

海巡署北部分署9日獲報在漁人碼頭有一名大陸偷渡客，隨即到場並逮捕一名阮姓陸籍人士，阮男聲稱在對岸曾用微信發布不利於大陸的言論遭限制出境，才會萌生偷渡出境念頭，來台仿效「投奔自由」模式。檢察官複訊後依《入出國及移民法》將阮男要求移民署專勤隊，現已收容。國民黨發言人楊智伃今（11日）對此表示，民進黨只會口頭「抗中」，卻不知如何「保台」？

陳學聖大膽預言「國會改革」結局　批賴清德：動員群眾只為搏聲量

陳學聖大膽預言「國會改革」結局　批賴清德：動員群眾只為搏聲量

快訊／被爆收回饋、內線交易　徐巧芯提告大姑夫、媒體誹謗

快訊／被爆收回饋、內線交易　徐巧芯提告大姑夫、媒體誹謗

黃仁勳憂台灣AI發展「電力限度」　國民黨要郭智輝棄非核神主牌

黃仁勳憂台灣AI發展「電力限度」　國民黨要郭智輝棄非核神主牌

黃國昌喬新北藍白合？　林俊憲酸：想選新北趕快加入國民黨

黃國昌喬新北藍白合？　林俊憲酸：想選新北趕快加入國民黨

關鍵字：

國民黨許宇甄謝龍介國會改革

讀者迴響

熱門新聞

確診後免疫系統永遠被改變　「不死癌症」增3倍

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

19歲孝子擺攤救母被打死！5煞丟老闆家嗆：下樓看看

徐巧芯捲詐團洗錢急切割　大姑老公氣炸全說了

超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖

台中「超兇女體盛」引話題　小模2小時價碼曝光

蔡阿嘎開鍘蘿拉…二伯5天後鬆口「一場重擊」

潮州副站長曬舉槍照「太小看我了！」　PTT炸鍋

快訊／知名速食店遭恐嚇下毒　千面人是台大女學霸

即／台中西屯區工地意外　工人18F墜落慘死

洋蔥瘦到太誇張！站春風旁邊「完全沒被認出」

「徐巧芯瘋了！」　大姑老公怒咬她涉3不法

1便當很傷腎　醫：熱量也非常驚人

更多

最夯影音

更多

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面