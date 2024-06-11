國民黨台南戰青鳥！「庶民語言」談國會改革　調查權揭光電弊案

▲立法院表決國會改革法案，引爆朝野衝突。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院決定對立法院三讀通過的國會改革法案提覆議案，民進黨先喊出要在全台22縣市分兩階段開講，國民黨也隨即宣布將於15日起舉行國會改革說明會，首場直攻賴清德總統本命區台南市，上午9點半到11點將在龍山社區公園舉辦國會改革法案說明會。國民黨台南市黨部主委、立委謝龍介表示，宣講目的要讓民眾了解立法是為讓立法院進步，讓行政官員更加清廉；組發會主委、立委許宇甄也強調，會用「庶民的語言」讓大眾理解，別被民進黨去脈絡化的論述帶風向。

謝龍介指出，週六預計邀請國民黨主席朱立倫，立委徐巧芯、王鴻薇、不分區立委柯志恩、司法及法制委員會國民黨籍召委吳宗憲，以及台南市議會國民黨團成員，跟鄉親報告完整內容，讓民眾了解立法是為要讓立法院進步，讓行政官員更加清廉，政府往前走、人民更幸福。

謝龍介強調，此次改革不是針對哪個政黨，而是針對立法院要進步、政府官員不要說謊，為的是要消除過去層出不窮的官商勾結、弊案叢生。他並提到，去年1月14日賴清德總統也到台南來，叫市長黃偉哲站起來，向台南市民道歉，為什麼要這樣？就是因為台南光電產業就有太多弊案，這些在宣講中也一定會提到。

謝龍介續指，國會改革法案三讀，讓立委能行使調閱權，相關的聽證或是委員會質詢，「只要是民間到國會來作證，都完全沒有刑責的問題」，法案就是要讓政府更透明，這也跟賴清德總統要反黑金、打詐一樣，希望賴總統的決心不要動搖。

許宇甄則說，要讓民眾知道民進黨到底在怕什麼？民進黨執意迴避國會監督，遮掩過去八年弊案，但國民黨也知道，闢謠比不上造謠的速度，尤其民進黨鋪天蓋地的文宣戰，到處都是去脈絡化、帶風向的懶人包，國民黨也已經創建濃縮國會改革說明網站的內容因應。

被問到要如何強化宣講論述？許宇甄說，最重要的就是要讓「社會大眾聽得懂」，因此黨中央也規劃利用圖卡、影片搭配宣講，說明國會改革必要性，積極傳播國會改革的必要性及正確資訊，「不能讓台灣只有一種扭曲造謠聲音！」