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勞動部台南辦就博會　首日湧入大批民眾搶職缺

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署6月22日、23日在新光三越台南中山店，舉辦今年度雲嘉南最大場就業博覽會，吸引大批民眾搶職缺。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署6月22日、23日在新光三越台南中山店，舉辦今年度雲嘉南最大場就業博覽會，吸引大批民眾搶職缺。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署6月22日、23日在新光三越台南中山店，舉辦今年度雲嘉南最大場就業博覽會，共有70家廠商、釋出逾3700個工作機會，吸引大批民眾搶職缺。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署6月22日、23日在新光三越台南中山店，舉辦今年度雲嘉南最大場就業博覽會，吸引大批民眾搶職缺。（圖／記者林東良翻攝，下同）

首日重點邀商科技業及創新產業，其中有廠商端出月薪最高100K搶人才，活動開始就湧入許多民眾到場求職，去年首次提供的「AI智慧面試官」，今年升級導入ChatGPT人工智慧，回答更加精準，吸引不少民眾到場體驗、好評如潮。

勞動部政務次長王安邦、台南市副市長葉澤山、勞動力發展署副署長鍾錦季一同出席為求職朋友加油打氣，王安邦表示這次就業博覽會不僅是雲嘉南地區規模最大的，本次提供的職缺中，有8成都是雲嘉南地區的在地工作，且約有700個職缺起薪超過35K，希望雲嘉南求職者可以留在自己的故鄉打拼，更歡迎北漂青年能回來家鄉就業。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署6月22日、23日在新光三越台南中山店，舉辦今年度雲嘉南最大場就業博覽會，吸引大批民眾搶職缺。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王安邦說，現在正是鳳凰花開的季節，勞動部為了讓畢業青年零時差銜接就業市場，整合多部會推出「投資青年就業方案」，不僅深耕結合大專院校強化在校職涯引導，拓展優質產學合作，促進跨領域學習及培育數位人才，針對沒方向的初次尋職青年，勞動部也提供職涯諮詢、履歷撰寫、媒合就業等一系列輔導服務，期間還會提供尋職津貼及就業獎勵金，合計最高可領4萬5千元，鼓勵青年善用政府資源。

王安邦指出，因應少子高齡化的人口變化，勞動部積極推出獎勵措施鼓勵中高齡及高齡者再就業，包含提供55歲以上或45歲以上依法退休勞工就業獎勵最高6萬元的「壯世代就業促進獎勵」，補助廠商機具及流程改善排除中高齡者工作障礙的「職務再設計」等，並呼籲企業多加提供壯世代就業機會、營造友善樂齡職場，相信這一群擁有戰鬥力的勞工將會是企業人力缺口的好幫手！

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署6月22日、23日在新光三越台南中山店，舉辦今年度雲嘉南最大場就業博覽會，吸引大批民眾搶職缺。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞動力發展署副署長鍾錦季指出，今年就博會特別依產業邀商，首日針對科技業及創新產業進行邀請，次日則因應疫後民生消費需求回升，帶來新的就業機會，網羅轄內相關業者，總計超過3700個就業機會供民眾參考；而最多人在意的薪資部分，多家廠商都祭出優質待遇網羅人才，如泰吉軒實業、王品餐飲、互助營造及緯穎科技都開出月薪最高60K分別要找課級主管、儲備店長、各類工程師及採購專員，台灣穗高科技也提供月薪68K要找航太專業工程師，而直得科技為了延攬國內業務工程師，開出全場最高薪資100K。

去年話題十足的「AI智慧面試官」，今年特別升級系統導入時下超夯的人工智慧ChatGPT，針對求職者的面試模擬、自我介紹技巧及應對能力，對應更佳準確分析，為讓求職者更了解虛擬面試狀況，首次提供QR CODE掃描，可從雲端直接匯出虛擬面試官的求職建議；而且從今年7月16日起，民眾可至雲嘉南分署青年職涯發展中心(台南市中西區北門路一段173號)預約使用「AI智慧面試官」，改善一面試就緊張的問題、順利就業去。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署6月22日、23日在新光三越台南中山店，舉辦今年度雲嘉南最大場就業博覽會，吸引大批民眾搶職缺。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，現場也規劃「產業展示區」，首日邀請泰吉軒實業、麥當勞、統一超商與鋒泰五金等特色廠商以「產業金店面」吸引民眾目光，讓求職民眾了解產業製程及發展前景；另還有職訓成果展示、南方創客基地及特定對象就業宣傳區，活動相當熱鬧，包括行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長劉米山、台南市勞工局長王鑫基、嘉義縣政府勞工暨青年發展處副處長林俊傑、中華民國工業區廠商聯合總會副理事長許正雲、遠東科技大學校長鄭欽哲、中華民國全國勞工聯盟總會理事長吳聰鄰、台灣總工會秘書長張鈺民等人都出席活動。

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