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強化大規模災害避難收容量能　台南安定辦避難收容處所開設演練

▲台南安定區公所假設轄區發生大規模地震災害後，整合安定區相關單位與民間救災志工進行演練，驗證各單位應變能力與避難收容處所的開設與營運能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南安定區公所假設轄區發生大規模地震災害後，整合安定區相關單位與民間救災志工進行演練，驗證各單位應變能力與避難收容處所的開設與營運能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣是有感地震發生頻繁的地區之一，有鑒於人民的生命財產安全常飽受地震威脅，以及花蓮0403強震造成花蓮嚴重災害，台南安定區公所假設轄區發生大規模地震災害後，整合安定區相關單位與民間救災志工進行演練，驗證各單位應變能力與避難收容處所的開設與營運能力。

▲台南安定區公所假設轄區發生大規模地震災害後，整合安定區相關單位與民間救災志工進行演練，驗證各單位應變能力與避難收容處所的開設與營運能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次演練為安定區公所災害應變中心在大規模震災初期，接獲市府應變中心指示，進行安定國民小學、安定國民中學開設避難收容處所，基於公所人力運用考量，透過里長、里幹事、防災士、社區志工、社區巡守隊等災情查報通報人員進行災情勘查和傳遞信息，於第一時間將受災狀況傳送至指揮中心，同時立即開設2處避難收容處所，因公所人員人力不足，立即通知轄區既有之韌性社區、志工團體及防災士，協助共同開設避難收容處所，辦理受災者登記、受災情形調查、受災者需求服務等行政庶務工作。

▲台南安定區公所假設轄區發生大規模地震災害後，整合安定區相關單位與民間救災志工進行演練，驗證各單位應變能力與避難收容處所的開設與營運能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，這次的避難收容處所開設在學校，因為學校原本就是學生及社區居民熟悉的場域，也是大規模災害發生時適合暫時性提供避難收容的處所。本次演練的收容處所共配置家庭寢室區、單身男、女寢區、特別照顧區、兒童照顧及遊戲區、通譯區、醫療安心關懷站及行政作業區等，還有流動廁所及淋浴設備等民生需求量能，有效彰顯區公所與社區、民間志工團體間相互支援合作成效。

▲台南安定區公所假設轄區發生大規模地震災害後，整合安定區相關單位與民間救災志工進行演練，驗證各單位應變能力與避難收容處所的開設與營運能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯指出，希望藉由民間志工參與避難收容處所開設演練，建立公私部門更緊密的溝通聯繫管道，也可透過實地演練加強區公所及防災協力單位應對災害來臨時的應變能力，期盼能在災害發生時迅速疏散及收容安置，保障市民生命財產的安全，達到減災避災目標。

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