海地臨時總理康尼爾送醫住院　出現呼吸問題

▲康尼爾8日因呼吸問題住院。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

友邦海地臨時總理康尼爾（Garry Conille）一周前才剛上任，8日因呼吸問題送醫住院，情況穩定，外傳是氣喘發作。根據外媒拍攝到的影像，在首都太子港郊區一間醫療機構外有警力駐守，據傳康尼爾就在此處接受治療。

美聯社、路透報導，這間醫院周邊已實施管制措施，也有多名高官進入這間醫院，包括國家警察總長艾倍（Frantz Elbe）。康尼爾辦公室發布聲明表示，「經過一周緊湊行程，康尼爾2024年6月8日下午輕微不適，赴醫院接受治療，他的情況目前穩定」，但並未提供住院詳細原因。

消息人士透露，當康尼爾出現呼吸困難的情況時，他就在旁邊，致電告知高層人員康尼爾需要送醫。康尼爾是氣喘患者，有時需要使用吸入器，當地媒體稱康尼爾是氣喘發作。

▲這間醫院周邊已實施管制措施，醫院外有警力駐守。（圖／路透）

今年5月下旬，康尼爾被選為海地臨時總理，面臨艱鉅任務，要負責恢復國家穩定。他擁有醫師背景，曾於2011年至2012年出任海地總理，後來在聯合國兒童基金會（UNICEF）擔任拉丁美洲和加勒比區域主任。

康尼爾6月1日抵達海地，入境之後會見多名官員、造訪太子港各區，穿防彈衣、戴頭盔爬上裝甲車，與海地國家警察共同巡邏。