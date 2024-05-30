林佳龍：穩固12邦交國有信心　對中共「無所不用其極」也要有戒心

▲外交部長林佳龍赴立法院進行業務報告前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長林佳龍今（30日）赴立法院進行業務報告，他會前接受媒體聯訪時表示，外交部對12個友邦邦誼都有信心，但也必須對中共無所不用其極的作為有戒心。他補充，今年在世界衛生大會為台灣發言的國家數量、強度高於過往，顯示台灣爭取參加世衛是普世價值。

媒體詢問，在賴清德就任後，友邦的數量是否有變動？林佳龍表示，從固邦到榮邦，台灣的發展經驗是，各友邦覺得跟台灣維持邦交最重要，想要來向台灣學習，對於12個邦交國家，外交部將全力以赴，站在邦交國發展的目標來合作，「12個國家每個國家都很重要，我們對每一個國家要穩固邦誼，也都有信心，但是也必須對中共無所不用其極的作為有戒心」。

林佳龍說，相信經過520就職典禮，雙方面廣泛的交流應該對促進邦誼穩固邦交有所幫助。

媒體關注，外交部日前在書面報告示警，未來中共恐扭曲聯大2758號決議，連結其「一中原則」，在國際上孤立台灣，更示警中共恐不計成本誘使我國友邦外交轉向。林佳龍補充，中共對台灣的打壓無所不在，特別是在外交領域，因此在參與國際組織上，確實遭遇到阻力。

林佳龍談及，這次世界衛生大會上為台灣發言的國家，無論是數量或強度，都比過去更強，同時，中共扭曲聯大2758號決議，反而使美國等國為台灣仗義執言，因為聯大2758號決議不涉及台灣的地位，台灣爭取參加世界衛生大會，也是基於普世的價值，因為健康是沒有國界的，防疫也是如此。