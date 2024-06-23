7-11、LAWSON店員「集體闖全家超商」！　畫面瘋傳日網

▲日本7-11、LAWSON員工一同進入全家超商，畫面引爆上萬網友熱烈討論 。（示意圖，非當事店家／達志影像）

記者邱晟軒／綜合報導

日本超商奇景！近日，有日本網友在社群平台「X」分享一張照片引發熱議，照片中，數名穿著 7-11 制服的店員及幾名 LAWSON員工一同走進全家超商店內，畫面看似一場「超商大戰」即將爆發。照片發布僅僅三天，便吸引了超過1500萬人次觀看，將近42.6萬次按讚、4.6萬次分享。

日本一名網友「ゆう」20日貼出一張照片，照片可見，至少有四名 7-11 店員和三名 LAWSON 員工，同時走進了全家超商，彷彿準備進行一場「攻城戰」。

臉書粉專「紀由屋」也分享照片，不少網友留言笑稱，「請支援輸贏」、「超商的戰國時代開始了嗎？」、「哇，這是要去砸店吧」、「敵人的敵人就是朋友」、「全家就是你家是吧」、「真的是全家就是你家」、「可惡，居然合力攻打全家」、「全家跟7-11的聖杯戰爭打響了」、「天下第一武道大會正式開始」。

事實上，這張照片背後的真相並非如此戲劇化。根據了解，這是日本地方政府為舉辦消防演習所做的準備，為了方便，演習前的教學地點設在全家超商內，才出現了這種「奇景」。該名日本網友在後續貼文中也笑稱，照片發布後，他的手機通知不停跳出，讓他整晚無法入睡。