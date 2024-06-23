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刺青男喝醉「作勢打超商店員」　外國男熱心勸架：想幫忙！網讚爆

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲刺青男喝醉鬧事。（圖，下同／翻攝自Threads）

記者施怡妏／綜合報導

有網友在Threads貼出一段影片，身穿全黑戴帽子的男顧客喝醉酒在超商買東西，似乎與店員引發爭執，伸手作勢要打人，連喊兩次「我結（帳）了啊！」另一名超商店員拉住黑衣男，「不要再鬧了好不好，我們還要做生意」，一旁的外籍客見狀也緊急上前勸架，安撫黑衣男的情緒，事後表示「我不認識他，只是想幫店員」。

有網友在Threads貼出影片，「有刺青不代表有付錢，別喝太醉啊，外國人小哥辛苦了」。影片中可以看到，戴著帽子的刺青男似乎喝醉，在櫃檯與超商店員起口角，甚至伸手作勢要打人。另一名女店員則在一旁狂喊「不要再鬧了好不好，你到底在幹嘛，我們還要做生意」、「她在忙，她也不知道你有沒有結帳，你就跟她講一下就好了」。刺青男對著女店員吼「她說我沒付錢！我結了阿！我結了！」

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一旁的外籍小哥見狀後，快速上前將刺青男架走，不斷安撫刺青男的情緒，走出店門口時兩人還摔倒在地，起身後仍不斷勸刺青男別生氣，直到警察到場才離開。

原PO向《ETtoday新聞雲》記者透露當時的狀況，不清楚刺青男有沒有付錢，就跟店員起爭執，「然後先踢籃子貨架，然後走出去又繞回來砸東西，拿籃子板子砸店員」，接著就是影片中的狀況。

由 @armanieshan881126 發佈
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影片曝光，掀起網友討論，「丟臉死，真的覺得這家的員工都超可憐，一堆酒品很差的89醉狗晚上喝完會吠」、「外國小哥超帥」、「這是第二次攻擊店員，第一次他甚至拿籃子往裡面砸」、「這個人有夠兇」、「不會喝還學別人上夜店，回家喝奶去」、「怎麼都有這種酒品差的人，會這樣就不要喝酒好不好」。

貼文也釣出該名外籍客人留言，「那個外國人是我， 我不認識他， 我只（想）要幫那個店員」。網友狂讚善舉，「還好你沒受傷，辛苦了」、「你真的超帥！我以為跌倒起來會變成你被打」、「謝謝你幫了那位店員」、「那一摔他都醒了，不過我還以為你會吃他一拳」。超商女店員也留言感謝「謝謝你的幫忙嘿～～我是那個全家的店員，遇到這種我們也都快暈倒了」。

貼文獲得原PO授權轉載。

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

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