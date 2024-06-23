日本拉麵店「排隊1行為」　店員秒要求重排！台人愣住：真丟臉

▲排隊知名拉麵店，排隊解壓縮被店員制止。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

台人喜歡排隊吃美食，而解壓縮的行為也見怪不怪！一名台人透露，去排東京知名拉麵店，卻發現前方客人解壓縮，幾位友人要插隊一起用餐，店員見狀後當場制止，更直接要求重新排隊，讓網友直呼「真是丟臉！」不僅如此，其實在日本點餐想看中英韓菜單的話，可得多付150日圓。

旅遊粉專《發現心樂園》表示，友人剛從日本玩回來，分享他去東京「無敵家拉麵」排隊時遇到「解壓縮」的狀況，當天人潮滿滿，前方輪到某組客人時，突然出現好幾位朋友「直接加入隊伍」要一起入內用餐。

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這在台灣熟悉到不行的插隊舉止，當下秒被日本店員制止，要求客人重新排隊才行，讓友人直呼「真是丟臉！」

對此，粉專版主提醒，「雖然沒有明文規定，不過在日本排隊，基本上不允許『解壓縮』這個方式。」此外，粉專也曝小知識，觀光客想看韓國、英文或是中文菜單，得多付150日圓（約新台幣30元），「不想被多收的話，記得跟店員直接索取日文菜單點餐。」

底下網友熱議，「解壓縮的行為真的令人很討厭」、「在日本點餐都直接看日文菜單，英文和簡體中文反而不習慣（英文不夠好，簡中翻譯很奇怪）」、「很多菜單上日文都不難懂，且大多用漢字」、「我看過...我看不懂內容的中文菜單」。