　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本拉麵店「排隊1行為」　店員秒要求重排！台人愣住：真丟臉

▲▼東京是日本經濟、文化、政治、交通的中心，亦被認為是全球最重要的都市之一。（圖／載自pixabay）

▲排隊知名拉麵店，排隊解壓縮被店員制止。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

台人喜歡排隊吃美食，而解壓縮的行為也見怪不怪！一名台人透露，去排東京知名拉麵店，卻發現前方客人解壓縮，幾位友人要插隊一起用餐，店員見狀後當場制止，更直接要求重新排隊，讓網友直呼「真是丟臉！」不僅如此，其實在日本點餐想看中英韓菜單的話，可得多付150日圓。

旅遊粉專《發現心樂園》表示，友人剛從日本玩回來，分享他去東京「無敵家拉麵」排隊時遇到「解壓縮」的狀況，當天人潮滿滿，前方輪到某組客人時，突然出現好幾位朋友「直接加入隊伍」要一起入內用餐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這在台灣熟悉到不行的插隊舉止，當下秒被日本店員制止，要求客人重新排隊才行，讓友人直呼「真是丟臉！」

對此，粉專版主提醒，「雖然沒有明文規定，不過在日本排隊，基本上不允許『解壓縮』這個方式。」此外，粉專也曝小知識，觀光客想看韓國、英文或是中文菜單，得多付150日圓（約新台幣30元），「不想被多收的話，記得跟店員直接索取日文菜單點餐。」

底下網友熱議，「解壓縮的行為真的令人很討厭」、「在日本點餐都直接看日文菜單，英文和簡體中文反而不習慣（英文不夠好，簡中翻譯很奇怪）」、「很多菜單上日文都不難懂，且大多用漢字」、「我看過...我看不懂內容的中文菜單」。

ET快訊
日本拉麵店「排隊1行為」　店員要求重排！台人愣住：真丟臉
快訊／日本福島外海4.9地震！　最大震度4級
韓男星爆性侵學生！下跪懺悔：誤會了抱歉　受害女崩潰錄影
南韓核電廠「2.3噸儲存水」不慎外洩！　流入大海緊急檢測
張學雷逝世！　曾是台灣職籃「高砲塔」先驅
樂天MC挨轟懺悔「我不只不正還不會主持」　沐妍：想回去跳啦啦
波音又出事！玻璃4萬英尺高空「多處破裂」急折返

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

17縣市「高溫警示」　雲林恐飆38度

暑假前最後一檔！台中旅展大清倉　飛日本「第2人減萬元」

嫌同學「包600好尷尬」！新娘慘遭出征...不解問：真的做錯嗎

超懷念！六福村「自駕遊園」看野生動物　網掀回憶殺：狒狒狂拆車

獨／新北福連國小只剩8學生　偏鄉校長：資源集中混齡學習盼留生源

0經驗！妹子問情侶交往多久可以愛愛？網曝期限：別太快給甜頭

未來一周高溫飆36度　明後天「午後雷陣雨下到晚上」地區曝

日本拉麵店「排隊1行為」　店員秒要求重排！台人愣住：真丟臉

新竹縣垃圾量爆表　彭啓明點名裸露問題嚴峻：下半年達最高峰

王心凌在陸爆紅　他傻眼「在台灣只是B咖」！網曝關鍵：屌打很多人

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

女拿橡皮擦問友如何稱呼　網聽擦布：第一次聽到！

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

柴犬掙脫牽繩硬闖馬路　害2車擦撞事後還肇逃！

馬來貘「抵台猝死」將解剖釐清　日網聞訊暴哭：登機前好好的

花蓮寵物店失火！傷亡不明　現場人員路旁急幫狗狗CPR

17縣市「高溫警示」　雲林恐飆38度

暑假前最後一檔！台中旅展大清倉　飛日本「第2人減萬元」

嫌同學「包600好尷尬」！新娘慘遭出征...不解問：真的做錯嗎

超懷念！六福村「自駕遊園」看野生動物　網掀回憶殺：狒狒狂拆車

獨／新北福連國小只剩8學生　偏鄉校長：資源集中混齡學習盼留生源

0經驗！妹子問情侶交往多久可以愛愛？網曝期限：別太快給甜頭

未來一周高溫飆36度　明後天「午後雷陣雨下到晚上」地區曝

日本拉麵店「排隊1行為」　店員秒要求重排！台人愣住：真丟臉

新竹縣垃圾量爆表　彭啓明點名裸露問題嚴峻：下半年達最高峰

王心凌在陸爆紅　他傻眼「在台灣只是B咖」！網曝關鍵：屌打很多人

17縣市「高溫警示」　雲林恐飆38度

3國軍艦成功「三檔靠泊」　行動範圍再擴大

暑假前最後一檔！台中旅展大清倉　飛日本「第2人減萬元」

世界最醜狗狗比賽獅子狗「狂野譚」奪冠　熬過犬瘟熱堅韌求生

「上帝顯靈」真的贏了近100萬　大主教被賭場列入黑名單

C羅強勢領軍　葡萄牙前進歐國盃16強

00940股東連5周縮水　十大台股ETF受益人變動出爐

北京取消旅遊景區預約　故宮、國家博物館除外

天氣好出門散步！嘉義婦遭「掉落木條」砸頭　滿臉鮮血送醫

藍想找白修選罷法！柯文哲：天下本無事　庸人自擾「搞什麼鬼？」

貓女兒埋懷裡大哭2分鐘　奴才傻眼：是有多委屈？

生活熱門新聞

西北雨恐到晚上　「下最多」地區曝

4生肖7月發了！　財運一路旺到鬼門開

開診所月收30萬「女友卻待家耍廢」　他嘆不上進

千層蛋塔爆「代購亂象」！巢屋回應了

「2生肖」本周運勢強運無敵

25歲男存款17萬「名下擁3000萬土地」 他嘆氣：做到死也存不到

高鐵馬尾站務員「泛淚到燦笑」　醫貼合照溫暖故事曝

小玉現身網紅弟頻道！自嘲：去吃國家飯

紫外線爆表！全台「熱得早也熱很久」　專家：出門需要勇氣

台鐵司機猛拉煞車救乘客　骨折「躺病床回7字」被大讚真英雄

超胸「象迷正妹」8000人朝聖！　本尊IG回應了

外送員追撞保時捷！網揪肇事主因：半年薪水跑了

王心凌在大陸爆紅「在台灣只是B咖」！網曝關鍵

日本拉麵店「排隊1行為」　店員要求重排！台人愣住

更多熱門

相關新聞

嚮往成為AV女優　大學正妹宣布下海

嚮往成為AV女優　大學正妹宣布下海

日本20歲現役女大生塔乃花鈴，在今年4月才出道成為寫真偶像，沒想到她突然宣佈將在7月以AV女優身分出道，更稱「AV女優是我一直憧憬的職業」。

日本友誼市暢遊台南國際芒果節芒果寶盒熱情迎賓

日本友誼市暢遊台南國際芒果節芒果寶盒熱情迎賓

馬來貘「英雄」死訊傳回日本！日網爆哭

馬來貘「英雄」死訊傳回日本！日網爆哭

日本挖到寶　發現2.3億噸錳核擬2025開採

日本挖到寶　發現2.3億噸錳核擬2025開採

話題黑貓橡皮擦邊擦邊改變形狀

話題黑貓橡皮擦邊擦邊改變形狀

關鍵字：

日本用餐解壓縮排隊拉麵店店員菜單中文韓文英文

讀者迴響

熱門新聞

病毒大亂鬥！　醫：急診塞爆

即／花蓮寵物店嚴重火警！傷亡不明

大韓航空「驟降2.1萬英尺」急返航　台旅客曝機艙內狀況

胰臟癌年輕患者變多　醫揭：沒症狀卻有「1跡象」小心

嫩妹吃掉15歲小男友挨告！他認「很舒服」

跑步機跌倒「摔出窗戶」　印尼女墜樓亡

男友養4比特犬　她遭圍攻「撕咬致死」

李多慧林襄遭前隊友出賣！「崩壞照」PO網瘋傳

愛犬寄養在阿嬤家！結果不回家了

餐酒館老闆喝茫拒測！1088萬麥拉倫當場拔牌

YTR眾量級Andy生日放閃家寧！　她甜讚：生命重要的人

快訊／中華男籃前總教練張學雷逝世　享壽61歲

《順風婦產科》美月要結婚了

樂天MC挨轟懺悔「我不只不正還不會主持」

西北雨恐到晚上　「下最多」地區曝

更多

最夯影音

更多

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面