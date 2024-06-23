繳停車費「1角落藏驚喜」　百萬YTR賺到！全場炸鍋：很貼心

▲左側小角落有QR Code可折抵時數。（圖／翻攝Cheap粉專）



網搜小組／劉維榛報導

百萬YouTuber「Cheap」暖心透露，逛完商城要繳停車費時，發現有人把用不到的折抵時數QR Code紙張留在機台上，這窩心舉動讓他大讚「之後即使沒開車，也都會特別拿去樓下放！」文章引來6千多人關注，一票人也直呼「用不到的，常放+1」、「好有人情味」；但也有人笑虧「我怎麼都拿到用過的」。

網紅Cheap在臉書粉專分享「#無名善意的傳遞！」他說，每次逛完老虎城要去繳費時，總會在機台小角落發現驚喜，「都會有別人放的折抵發票，窩心！」

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畫面可見，左下方的退幣凹槽處，放著數張QR Code紙張，可用來折抵停車時數，這都是其他客人用不到，因此特地留給所需要的人。暖心的舉動讓Cheap跟著照做，「因為有用過一次，之後即使沒開車，也都會特別拿去樓下放，台中人也是很溫暖der。」

一票網友也大讚，「我也是會這樣，資源極大化」、「好有人情味」、「善意的堆疊」、「中和環球我也是這樣做」、「善的循環」、「用不到的，常放+1」、「內湖IKEA也遇過」、「高雄鼎山家樂福也有，真的很貼心」、「曾經使用過 真心感謝」。

但不少人則是兩樣情，「我冏了.... 我以為是人家用完亂丟的，然後都幫忙回收」、「有次遇到折抵不足，看到旁邊也有放，正邊感激邊用掉，結果是垃圾」、「話說我在某間刷了好多張都不行...原來是附近沒有垃圾桶」、「我怎麼都拿到用過的」。