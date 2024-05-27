多張信用卡「繳費大錯亂」　他半夜一看逾期！內行曝1招：很方便

▲原PO決定把信用卡結帳日都調到相近的日期。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

信用卡逾期未繳的話，恐得付滯納金且還影響信用分數！一名網友稱，三張信用卡都是不同繳費日，某次真的差點忘記，於是他決定把結帳日挪為同一區間。文章曝光後，一票網友點頭回應，會把日期調整在發薪後，「就把要繳的卡費都一起轉帳！」

一名男網友在Dcard表示，手上有三家銀行的信用卡，每張卡結帳日都不一樣，還恰巧差7天，一開始他就是按照日期繳費，覺得沒什麼差，直到某次發現過期了，讓他慌張不已，「半夜才突然想起來趕快去繳，還好剛好遇到假日沒有影響到。」

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這才讓原PO有所意識，要是哪天真的忘了繳，加上越來越多銀行主打自動扣款，才有加碼回饋活動，如此一來，又要提前先轉錢到帳戶裡，更容易讓自己錯亂。

對此，原PO決定把三張信用卡結帳日挪到相近的日子，這樣比較方便管理，同時好奇大家也會這樣做嗎？

底下網友紛紛點頭，「調同一天方便管理」、「我都調到27號，剛好月底，而且大部分銀行都有這個日期可以選」、「我都把結帳日改到第一周（每月1~5號），第二周假日把錢轉進帳戶裡，因為第三周才會開始自動扣繳，其實這樣子就很好做管理了」、「都調整繳款截止日是領薪水後的2-3天，帳單來時就在行事曆上領薪那天寫要轉的卡費，每個月領薪水那天，就把要繳的卡費都一起轉帳！大部分的銀行，一年都可以調一次結帳周期」。