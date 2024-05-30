折抵金額不夠！繳停車費被「台人1默契」救了　大票推爆：超暖

▲不少車主曾被台人小默契拯救。（圖／張榮斌心理師的運動處方箋授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多賣場、百貨的停車場都可以消費折抵，心理師張榮斌分享，日前去台中一間百貨公司時，沒算好發票金額，苦惱要投錢還是回頭再消費時，發現繳費機上有一疊收據，索性拿一張掃描看看，結果超驚喜，「天啊！居然可以折抵耶！感謝這些捐贈小額收據在繳費機旁的陌生人們！」話題引發熱議。

張榮斌25日在粉專「張榮斌心理師的運動處方箋」表示，他去台中演講，順便帶妻小在台中趴趴走，一家人就跑到百貨公司逛逛。當時，他有算過消費金額，認為應該可以剛好折抵停車時數，沒想到一按繳費機，才發現沒有拿捏好金額，「2948…差52元就不用繳停車費了。」

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正當他苦惱要投錢繳費，還是再回到商場消費時，發現繳費機上有一疊收據，就挑了一張金額60元的收據，一掃描瞬間超驚喜，「天啊！居然可以折抵耶！感謝這些捐贈小額收據在繳費機旁的陌生人們，謝謝你們的熱心，我收到了！」感動直呼，「我不認識你，但是我謝謝你！」

貼文一出，不少被幫助過的人也超有感，「我也會放旁邊，之前有人救過我，以後沒用到的都會放旁邊」、「善的延續啊～曾在百貨公司被熱心人士救援，所以之後都會這麼做」、「我也曾經用過善心人留下來的抵扣聯，現在也會留給需要的人用。」

還有網友表示，「千萬不要回頭去湊發票，因為一定又會超過時間的，然後又多買不用的東西喔（經驗談）」、「我也會把多餘的消費折抵券放旁邊+1，覺得這是一個善的循環」、「我還會幫別人刷我的聯名卡折抵」、「跟開車時遇對向閃大燈一樣，都是溫馨的表現」、「這是台灣人的默契啦！」

※本文獲「張榮斌心理師的運動處方箋」授權引用。