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台鐵司機猛拉煞車救乘客　骨折「躺病床回7字」被大讚真英雄

▲▼司機員。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲司機員堅守崗位救全車乘客。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者張靖榕／綜合報導

台鐵229次3000型新自強號21日遇土石流造成列車出軌，司機員陳俊良手部骨折、8名旅客輕傷。陳俊良當時受傷卻仍堅守崗位，現仍住院治療中；行政院卓榮泰22日到花蓮慈濟醫院探視陳俊良，他回答「最痛的已經過了」，讓不少人直呼真的是英雄。

事發當時，崇德=和仁間K51+300西正線和仁隧道南口遭大量土石流覆蓋鐵軌，司機員陳俊良發現後緊急拉動煞車，卻因用力過猛造成右手出血性骨折，但他判斷事情優先順序，仍強忍傷痛堅守崗位，趕緊向總局回報情況，並協助乘客下車，直到確認所有人都安全脫離，才終於倒在擔架上送醫。

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行政院長卓榮泰22日前往探視、關懷，詢問經歷過嚴重事件並脫險後，「現在心情輕鬆嗎」，陳俊良回答「最痛的已經過了」，這簡短的一句話令許多網友大讚「真英雄」。

此前搭乘到229次列車的東華大學一名柯姓畢業生表示，所有乘客都十分感激司機員將列車煞住，才沒有釀成更嚴重的事件，所有人看著陳俊良被送出來時，紛紛上前向他道謝。

台鐵表示，陳俊良需休養至少1至2個月，全數以公傷假處理，調查結果當下並未超速，處置得宜，將致贈慰問金。今年51歲的陳俊良2015年入職台鐵，3年後轉任司機員，平日表現優異，之後康復會先調派至行政工作，再回歸司機員崗位。

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