台鐵新自強號出軌事故　卓榮泰昨致歉：努力不夠快

▲行政院長卓榮泰。（圖／翻攝自卓榮泰臉書）

記者呂晏慈／台北報導

行政院長卓榮泰昨（22日）到花蓮視察地震後重建進度，然而視察前一天發生台鐵新自強號列車事故，卓揆鞠躬致歉，坦言「我們努力得不夠快」。行政院今（23日）發布新聞稿表示，期盼透過中央、地方共同合作，加速推動0403花蓮震災復原重建方案，落實對災民的照顧。

在振興花蓮震後觀光部分，卓榮泰指出，交通部觀光署於6月1日起針對自由行旅客入住花蓮縣合法旅宿，平日（週一至週四）每房每晚最高補助新台幣1000元、假日（週五至週日及國定假日）每房每晚最高補助500元。而交通部李孟諺部長於會中提報，將自7月1日起更改為不分平假日皆補助1000元，院長也現場指示交通部提前自6月24日開始實施，以鼓勵旅客踴躍前來花蓮觀光遊玩。

針對短期安置旅宿部分，卓榮泰指出，政府在花蓮準備3434間旅宿房間提供受災戶免費入住，目前僅有90戶入住，請相關部會深入了解該項措施是否切合民眾需要，以及是否轉換成符合民眾需求的方式提供協助，同時亦應審慎研議災區災民稅費減免方式是否達成原先設定目標，確實發揮效益。

在產業紓困方面，卓榮泰表示，他22日午間前往位於花蓮縣吉安鄉的小吃店用餐，店家老闆對於政府推出的花蓮地震融資保證專案貸款，確實感到獲得幫助，後續也請相關部會全面了解各地方產業在申請過程是否遭遇困難或問題，並持續優化相關申請作業流程，一旦發現問題，就要馬上處理；另請相關部會持續掌握財團法人賑災基金會0403花蓮地震募款收支狀況及運用情形。

針對民房災損重建補助部分，卓榮泰指出，中央針對經認定屬紅單且經強制拆除之合法建築物，重建補助金額每坪最高12萬元，且每戶補助上限為360萬元。他明瞭花蓮縣長徐榛蔚一直希望爭取更高的補助經費，但這涉及賑災善款的合理運用，所需經費也相當龐大，請相關部會持續與地方政府妥適說明民房災損重建補助的計算依據，也請地方政府體察中央必須靈活運用財政，才能對地方提供更實質的協助。