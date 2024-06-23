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獨／新北福連國小只剩8學生　偏鄉校長：資源集中混齡學習盼留生源

▲福連國小鐵人三項畢典。（圖／新北教育局提供）

▲新北貢寮區福連國小今年送走兩名畢業生，卻沒有新生報到。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報到

少子化席捲國教，新北市國小也面臨招生困境。貢寮區福連國小是新北市學生數最少的學校，日前剛送走2名畢業生，新學年度卻沒有迎來新生，全校學生只剩8人。校長梁均紘說，學生人數少，反而享受更好的教育品質，透過校內混齡課程，與貢寮區鄰近學校組成教學策略聯盟，盼能留住在地生源，也吸引都會區學生跨區就讀。

今年2名學生畢業後，福連國小只剩8名學生，是新北市學生數最少的國小。目前六個年級中，一、五年級沒有學生並未開班，只有二、三年級各2名學生、四年級3名學生、六年級1名學生。學校採取低、中、高年級混齡教學，培養學生群性學習能力。

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梁均紘表示，少子化已開始席捲國教，貢寮區因為漁業沒落、雪隧開通、核四廠封存等，人口外移比新北市其他鄉鎮更嚴重，除了部定課程外，也積極發展校本課程，結合學校在地自然與人文特色，發展海洋特色課程，希望留住在地生源，因採全市自由學區，也希望可以吸引更多學生跨區就讀。

「不會因為只有8個學生，就影響教學品質」，梁均紘說，反而因為學生少，更能提供適性與個別化教學，在都會區搶破頭的社團活動，福連國小學生每人每學期可以學到七、八種才藝，天天都是全天課，白天上課、下午安排社團活動，晚上還有專人指導課業的夜光班，除了免費營養午餐外，每晚還供應營養晚餐，用完餐後才由校車接送返家。

不只福連國小，東北角海岸線上的和美國小、福隆國小、貢寮國小、澳底國小等校都面臨招生困境，其中已經兩年沒有新生報到的和美國小，今年總算迎來兩名新生；貢寮國小今年也只有1名新生，福隆國小有5名新生。

和美國小校長張麗秋說，學校是社區裡的文化中心，只要社區還有孩子，就有繼續存在的必要與價值，少子化衝擊無可避免，學校能做的就是更積極辦學，結合在地自然資源推出攀岩、浮潛等特色課程，給在地學子更多元的教學環境。

▲東北角的偏鄉學校共同合作，福連國小的學生會在老師帶領下前往福隆國小上沙雕課程。（圖／記者梁建裕攝）

▲貢寮區偏鄉小校合作發展「一校就讀，五校共學」目標，由福隆國小提供沙雕課程。（圖／資料照）

福隆國小校長鍾敏龍表示，偏鄉小校最大的特色就是教學資源集中、個別化教學，「真的把孩子當寶貝、當自己的孩子在教」，但他也坦言，偏鄉學校能夠固本、留住在地學生就很好了，想要進一步開拓生源，可能要有在地產業和觀光發展配合，人潮進來了才有機會。

新北教育局表示，為協助轄內偏鄉小校解決師資與招生困境，教育局已擬訂相關措施，在每年教師甄試增設偏鄉組，推動跨校巡迴專長授課教師及公費合格教師，並從非偏遠地區商借正式教師；也協助小校轉型計畫，鼓勵學校發展校訂課程，部分學校由教育局輔導轉型成學校型態實驗教育，吸引學生跨區就讀。

新北教育局指出，2019年已成立「貢寮區學校資源整合暨學生學習課程發展中心」，首創「一校就讀，五校共學」的目標。貢寮區5所小學在教師專業、教學與課程規劃都有策略聯盟，像是福連國小學生會到福隆國小上沙雕課，和美國小則提供攀岩課程，提供學生更多元的學習場域，也帶動老師專業成長。

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