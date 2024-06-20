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社會 社會焦點 保障人權

潛水採海菜慘送命！新北男裝備完整卻卡岩縫2天　被尋獲已死亡

記者郭世賢、吳佩蓁／新北報導

新北市貢寮區馬崗漁港驚傳有人落海死亡！馬崗安檢所19日清晨7時許接獲民眾報案，指稱有一名51歲林姓男子18日中午在馬崗潮間帶附近下水採集海菜，但到隔天早上卻一直未返家。警消獲報後立即派員前往搜尋，直到第二天中午，才在馬崗漁港右側離岸50公尺岩縫尋獲失蹤男子，但人已明顯死亡，詳細事故原因仍待警方調查釐清。

▲▼新北市貢寮馬岡漁港，1男子下海採海菜溺水，送醫不治 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市貢寮馬崗漁港，1男子下海採海菜失蹤，被發現時已明顯死亡 。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警消表示，19日上午7時48分許接獲民眾報案，指一名51歲林姓男子身穿淺藍色上衣、潛水三寶、釘鞋及蛙鏡在馬崗潮間帶附近下水採集海菜，不料直到隔天清晨卻不見人影，警消獲報後，隨即出動23車66人前往搜救，可惜當天搜索未果。

▲▼新北市貢寮馬岡漁港，1男子下海採海菜溺水，送醫不治 。（圖／記者郭世賢翻攝）

20日一早警消配合海巡人員再度進行搜尋，消防、海巡人員共計25人11車、2台空拍機及1台巡防艇，分別進行潛水水下搜尋、直升機+空拍機空中搜索、岸邊巡邏，中午12時45分在馬崗漁港右側離岸50公尺岩縫發現死者，現場由空拍機先發現再由潛水人員尋獲，後續將遺體拉回到岸邊，由家屬進行指認，確認為19日通報疑似落海的林男。

▲▼新北市貢寮馬岡漁港，1男子下海採海菜溺水，送醫不治 。（圖／記者郭世賢翻攝）

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示：如果民眾在海岸發現緊急危難案件，可立即撥打119或118報案，讓救援單位能第一時間投入能量進行協助。

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