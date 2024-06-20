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快訊／康橋校車事故頻傳　教育局重罰：國中部114學年減招1班

▲▼信義快速道路、文山隧道，康橋校車翻車15人送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

▲康橋校車事故頻傳，圖為今年3月發生隧道內翻車事故。（圖／記者黃彥傑攝）

記者楊惠琪／台北報導

康橋國際學校秀岡校區校車在今年3月至5月間，接連在信義快速道路文山隧道內發生兩起交通事故，讓新北市長侯友宜震怒，新北教育局送私立學校諮詢會議處，結果今天出爐，核定處分康橋國際學校國中部114學年度減少1班招生學生數。

新北市教育局表示，康橋高中3月11日及5月21日連續發生2起學生交通車事故，分別造成約20名及3名學生輕傷，已嚴重影響學生交通安全甚鉅。先前派員到校稽查，學校未依規定將交通車租賃契約報教育局備查，已依《兒童及少年福利與權益保障法》開罰6000元，今再依據《私立學校法》第55條規定核定處分該校國中部114學年度減少1班招生學生數。

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教育局指出，事故發生後，立即派員到校稽查，並要求學校提出檢討改善報告，包含事故發生經過、後續改善說明及對策，同時應提出具體積極預防管理措施、全面檢視車輛安全性、加強監督業者營運及對駕駛強化管理等作為。

教育局說，學校已於5月29日提出改善報告，改善措施包含強化行車速限管理、胎紋檢查、訂定安全駕駛規範及自主稽核等作為，如有違反者則依契約罰款或解約。

教育局強調，持續強化全市校園交通車管理機制，包含完備申報管理機制、透過多元管道宣導法規、駕駛人專業知能及應變危機處理、對學生交通車加強聯合稽查，以預防事故發生。

教育局重申，如有查獲未核備學生交通車或未配置隨車人員等情事，將依《兒童及少年福利與權益保障法》裁處負責人新臺幣6000元以上3萬元以下罰鍰，並命其限期改善，後續持續督導及追蹤改善情形。車輛如有超速、超載等違反道路交通管理處罰條例情事，將由公路主管機關及警察機關依該法令裁處等措施，以確保學生搭乘學生交通車安全。
 

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