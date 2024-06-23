新北教甄大開缺！2114人進國小及幼兒園複試　搶906個名額

▲新北教育局直播國小及幼兒園教甄複試的試場配對。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

正值教師甄選考季，新北市今年國小與幼兒園教師甄選大開缺，共開出906名缺額，連續5年都是全國缺額最多的縣市。新北市教育局今（23日）舉行國小及幼兒園教師甄選第二階段複試，為維護考試公平性，首創全國採直播公開抽籤，有2114考生進入複試，預訂6月28日公告錄取名單。

今年新北市國小暨幼兒園教師甄選開出906名缺額，連續5年成為全國開缺最多的縣市。新北市教育局表示，為吸引優秀教師報考，今年新增多項國小教師甄選初試加分機制，包含學科知能評量精熟證書、曾代表新北市參加全國運動會獲前3名者、英語文中高級以上認證、代理教師年資加分、身心障礙考生加分等，因多元加分機制達最低錄取分數而獲進入複試資格的增額者共計199名。

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新北教育局長張明文表示，為確保每位考生權益，考前在政風人員監督下隨機亂數抽出複試委員名單及亂數配對，複試當天也在政風人員的監督之下，以公開直播方式抽出複試評審委員的試場別配對，是全國唯一公開直播抽籤的縣市，程序公開透明，希望透過嚴謹的甄選機制，招攬最優秀的師資。

新北教育局提醒考生，複試成績將於明天（24日）下午9時開放考生查詢，6月25日上午9時至12時考生可持應試通知單及成績複查申請表，至正義國小申請成績複查，錄取名單將於6月28日（五）下午9時前公告於新北市教育人員聯合甄選報名系統。

