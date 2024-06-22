明天16縣市防高溫！未來一周炎熱　雷雨突襲「下最大」時間點曝

▲未來一周高溫炎熱，落在33至35度。（圖／記者劉亮亨攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣炎熱，中央氣象署今(22日)下午5時25分發布高溫警示，明白天台北市、新北市等16縣市會有36度的高溫；氣象署指出，受太平洋高壓影響，未來一周高溫33至35度，下周一、二高壓減弱，午後各地留意局部短暫陣雨，中部以北降雨時間可能持續到晚上。

氣象署表示，明日白天基隆市、台北市、新北市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、新竹縣、花蓮縣及台東縣為黃色燈號，請注意。

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▲氣象署發布高溫資訊 。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員趙竑說，明起到下周四受太平洋高壓影響，各地為多雲到晴，僅東南部、恆春有零星短暫陣雨，但中部以北、東北部、東部地區及各地山區，午後有短暫雷陣雨，其中北部跟各地山區可能有局部大雨。

▲未來一周降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

他說，下周一、周二太平洋高壓減弱，環境較不穩定，午後各地留意局部短暫陣雨，尤其中部以北降雨可能持續到晚上。下周五、周六水氣減少，環境偏乾，東南部及恆春半島有零星雨，其他地區多雲到晴留意午後降雨。

▲未來一周溫度趨勢 。（圖／氣象署提供）

溫度方面，趙竑指出，未來一周各地高溫約33至35度，大台北、中南部近山區及花東縱谷局部可能會有36度以上極端高溫，多加留意。另明天西南部和恆春半島要留意長浪。