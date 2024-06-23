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才說抵達！「Uber司機拉屎在褲上」要他等50分　萬人看傻：是慣犯

▲▼ 。（圖／翻攝Threads）

▲司機自稱拉屎在褲子上，似乎蓄意要客人取消叫車。（圖／翻攝Threads）

網搜小組／劉維榛報導

許多人叫車就是趕時間，而一名網友卻遇到，司機傳訊抵達了，下秒改口「拉屎在褲子上」，要回家換褲子因此要客人等50分鐘，如果不想等，就要客人取消叫車。荒謬的狀況引發萬人關注，有苦主+1回應，疑似遇到同司機，也要叫他等30分鐘，讓網友大驚這是騙取「取消費」的手法之一，「笑死這什麼烙賽慣犯！」

一名網友在《Threads》貼出一張對話截圖，原來是友人下雨天叫Uber，不料司機先是傳送「我已經抵達」的訊息，接著又改口「等我50分鐘！我拉屎在褲子上了...對不起...我回家換褲子，可以等我嗎？不等我，麻煩取消從新（應為重新）叫車」。

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這尷尬又傻眼的狀況，讓友人不知所措，而原PO也驚問「干...現在Uber司機可以不要這麼直白嗎？」

底下引來破萬網友按讚，紛紛質疑司機有問題，「可以回答說：我不在乎屎味」、「等他50分鐘？我都到了吧」、「不要換，直接來載」、「屎命必達，必須五星」、「慌張到字都打錯了」、「回他：就愛這一味的，直接來，來得時候沒有對味就客訴」、「好心疼他，為了接一單連面子都不要了」、「這是故意的」。

不僅原PO友人遇過，還釣出苦主+1爆料遇過類似訊息，「他只要我等30分鐘」、「笑死這什麼烙賽慣犯」、「屎遁我也是遇過，後來發現那是他們拒載的手段」、「在泰國也遇到過屎遁的司機」。

對此，有內行認為，「其他樓也遇過同一個人用同一招在騙，姓氏一樣車型號一樣連錯字『重新』都一樣，這樣只要一直接單取消，動動手指就可以賺錢，根本不用開車耶」、「他取消賺不了取消費，你取消他就賺到40元的取消費」。

▼苦主+1，且司機同姓、車款也一樣。（圖／翻攝Threads）

▲▼ 。（圖／翻攝Threads）

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