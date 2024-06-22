內政部多管齊下支持花蓮重建　補助8.6億充實救災量能

▲內政部長劉世芳。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

內政部長劉世芳22日陪同行政院長卓榮泰視察「0403花蓮重建專案辦公室」。根據統計，目前租金補貼已核撥1400餘萬、短期安置旅宿有90戶入住、核定補助花蓮縣政府617萬餘元成立都市更新輔導團、補助花蓮約8.6億元經費充實救災量能，另外也會在行政院支持下，分年期挹注30多億推動國家公園復健計畫，從生活、防災到觀光資源與產業復甦。

劉世芳指出，5月份陪同卓院長前往國立東華大學及瞭解民房災損搶修及復建進度時，針對花蓮縣爭取添購化學消防車部分，當場就指示消防署要與花蓮縣消防署共同研商。這部分預計補助8.6億，協助花蓮縣汰換救災指揮車、化學消防車、水箱車、化學災害處理車等各式救災車輛共19輛，將自2025年起陸續添購到位。

此外，有關購置紅外線熱顯像無人機組6組、救災機器人6台、充實外勤消防人員救災裝備器材、強化指揮資通訊備援系統及相關訓練等，刻正由內政部積極協助花蓮縣辦理相關事宜。

而今日前往視察太魯閣國家公園重建情形時，劉世芳指出，整個復建計畫要從今年就要啟動，受災較輕微的景點，如天祥、太魯閣、長春祠、布洛灣等景點步道，優先進行整修，並在兼顧整體安全的前提下，在年底進行局部開放，並朝2025年底全面開放的目標來努力。

劉世芳提到，目前重建辦公室偕同國家地震工程研究中心，已輔導42棟建築物取得弱層補強的補助，刻正由專業人員協助進行補強規劃。此外，有關重建工程補助部分，自用住宅屬於紅單並經強拆的合法建物，將進行重建價格估算，每戶上限360萬；不願參與重建者，也會與財團法人賑災基金會研擬相關價購房地方案。

另外，受到重創傾斜拆除的天王星大樓，也已申請籌組都市更新會，後續將朝自主都更方式推動都市更新。同時也謝謝花蓮縣建築師公會，每週一、三、五上午在重建辦公室提供民眾有關建築方面的專業諮詢服務。

劉世芳強調，災後重建工作繁多，但請花蓮鄉親放心，中央會運用跨部會資源積極給予協助，中央與地方攜手合作，加速完成重建及復建工作，讓受災民眾能回歸正常生活及再現花蓮觀光風華。