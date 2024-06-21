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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政院提覆議案遭否決　柯文哲：不會是執政黨政治操作的終點

▲▼柯文哲時事聯訪記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院會21日針對國會改革覆議案進行表決，最終結果覆議案不通過。對此，民眾黨主席柯文哲說，這不會是執政黨政治操作的終點。接下來，還有釋憲、罷免，就算釋憲跟罷免失敗，民進黨也會藉由激烈的群眾對抗，讓國會在行使聽證調查權時，遭受阻力。

柯文哲指出，聽證調查權、藐視國會罪等，是過去林佳龍、尤美女、顧立雄等民進黨立委的主張，「套一句林濁水的話，上述三人都是優秀的法政人才，難道他們會是『憲法白癡』，提出濫權違憲的法案嗎？」

柯文哲表示，在台灣的政治史上，造假宇昌案資料的是行政權，造成黑心油品事件的是行政權，濫用社維法查水表的是行政權，讓資本額50萬元的超思能夠拿數億元標案、護航高端疫苗、台電二年虧損四千億的，也都是行政權。

「今天的國會改革，是要讓立法權能扼止行政權不當侵害人民權益，就如同美國的水門案，也是在聽證權的壓力下，才讓真相水落石出。」柯文哲說，明天民眾黨會在台北榮星花園，跟大家說明民眾黨的立場。接下來最重要的，就是《財劃法》的修正，民進黨一毛都不多給，國民黨要中央多給5000多億，而民眾黨的版本，則是將近年平均超徵的2000多億元稅收撥給地方，民眾黨提出的是一個符合理性、務實、科學的折衷版本。

柯文哲說，如果大家都認為，已經25年沒有修改的《財劃法》應該修正，那民進黨不自提法案，也不支持民眾黨的版本，顯然就是要保送國民黨。明天晚上六點半，我們榮星花園見，把這些問題向人民報告清楚。

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