國防部遭冒名問卷「騙個資」！顧立雄：不排除境外勢力參與

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

社群平台近日流傳一份假冒國防部名義的「滿意度調查」問卷，疑似是有不肖人士企圖騙取國軍官兵的個資。對此，國防部長顧立雄於20日公開表示，這是明顯的詐騙行為，目前無法確定是否有境外勢力參與，但也無法排除這種可能性。

據了解，該問卷以「國防部委託新聞媒體公司協助調查官兵對國防部長近期施政滿意度」為名，要求提供官兵級職、任職單位等資料。問卷中還有留言稱「怕洩露訊息的可以不留自己的賴」、「我是真實領到不是幫這個推廣」等，其實際目的就是詐騙個資。

▲國防部遭冒名。（圖／翻攝國防部臉書）

國防部已在臉書上發布警示，呼籲官兵保護個人資料，切勿受騙上當。顧立雄也強調，這確實是詐騙訊息，主要目的是竊取國軍官兵個資，希望大家千萬不要上當。

對於是否有境外勢力的操作，顧立雄表示，目前無法百分之百肯定，但也無法排除，呼籲大家要特別小心，避免因此導致個資外洩。

另一方面，顧立雄也對於國軍近期的一些重大議題進行回應，包括美國對台售武的交付時程，他表示，透過美方內部的行政審查已經加快，美國有成立「老虎小組」，台灣應該會盡快獲得武器。至於美軍的環太平洋軍演，顧立雄稱，該演習涵蓋多國，屬於美方所主導的事項，他不予置評。