台鐵周三大改點「436列車行車時刻變動」　北高拚3.6小時

▲台鐵6/26起大改點，45列EMU3000型新自強號車隊投入載客。（資料圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

台6月26日周三將大改點，全線有436列車行車時刻出現變動，台鐵此次也祭出西部直達車，北高最短時間僅3小時38分就可抵達，北中更只要1小時50分，且有45列EMU3000型新自強號在此次改點投入營運。

因應EMU3000型新自強號大量交車和投入營運，台鐵6月26日起將大改點，全台共有436列車調整行車時刻，其中變動超過5分鐘以上高達202列次，台鐵新購50列EMU3000型新自強號預計8月全數交車，6月26日大改點則將增為45列新車加入營運，新車隊大量投入載客。

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台鐵公司表示，周三大改點將提升西線直達自強號運能和競爭力，西線直達車北高最短時間為3小時38分，且所有直達車班次均可在4小時以內，另北中行車時間均在1小時50分以內，每日共開行6往返12列次，逢周五、周日另增北彰1往返。

台鐵指出，6月26日大改點後，西線自強號列車運能將提升4.2％，東線自強號列車運能較現況提升3％。

另為提升北部地區尖峰時段區間車運能，台鐵基隆-新竹間7列次區間車原編組採8輛車(節)改以10輛(節)車行駛，樹林-蘇澳間17列次區間車原4輛車也改以8輛車行駛。