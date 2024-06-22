台鐵花蓮砸7億蓋明隧道、增設告警　李孟諺：落實人工監控

▲行政院長卓榮泰、交通部長李孟諺等人前往花蓮，視察震災重建進度。（圖／交通部提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵229次EMU3000新自強號昨(21日)在花蓮路段西正線撞上土石流，造成列車出軌，9人受傷。台鐵公司董事長杜微今表示，西正線明隧道延長施作，東正線也會做，並增設8處告警系統，合計7億元，預計明年底完成。交通部長李孟諺說，落實電腦與人工雙監控，減少事故發生。

行政院長卓榮泰、交通部長李孟諺等人今上午到花蓮視察，杜微簡報指出，0403地震發生後全面檢討，提報8處防護或告警不足，增設告警系統，預算約2億元，正在規劃，預計明年底全部完成。

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杜微進一步說明，昨天事故路段的西正線明隧道要延長為全覆蓋，東正線也會全部做隧道，經費約5億元，因為工程規模較大，完工時間較晚，加上告警系統增設，兩項計畫合計7億，希望能盡速改善。

▲ 交通部長李孟諺前往花蓮視察新自強號撞上土石流的搶災進度。（圖／交通部提供）

李孟諺向旅客與花蓮鄉親表達歉意，他說，台鐵在改善計畫，中長期計畫將明隧道延長，並增加落石或土石流異物入侵告警系統，自動告警系統可能有盲點，因此台鐵將會全線檢視易崩塌段落或土石流易發生的部分，會再增加監視器。

李孟諺表示，未來也會增加人工監控，目前沿線已有275支攝影機，發現異物入侵、落石等，會自動透過電腦網路通報值班人員，提醒列車停駛或排除障礙，透過電腦與人工雙監控系統，減少事故發生的可能。