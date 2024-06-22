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新自強號撞土石流！加設落石告警　駕駛員住院治療...其餘已出院

▲▼台鐵表示，事故係因大清水溪上游降雨，帶下大量土石溢流覆蓋軌面，非落石災害。（圖／台鐵公司提供）

▲▼台鐵表示，事故係因大清水溪上游降雨，帶下大量土石溢流覆蓋軌面，非落石災害。（圖／台鐵公司提供）

記者王兆麟 ／花蓮報導

台鐵229次3000型自強號21日16:50行經崇德=和仁間K51+300西正線和仁隧道南口，因大清水溪土石溢流覆蓋軌面影響，造成列車出軌，司機員手部骨折、8名旅客輕傷；台鐵表示，目前除司機員持續住院治療外，其餘均已就醫後返家。

台鐵公司22日指出，事故鄰近地點因曾發生落石入侵軌道，因此已於西正線K51+405~530，設置明隧道作為落石安全防護，東正線也設置落石告警，並於東西正線間施作防落石柵欄等防護措施，另於和仁隧道南口（東、西正線）均有設置型鋼防落石棚。而此次事故地點發生於北迴線西正線K51+300大清水溪橋，係因大清水溪上游降雨，溪水帶下大量土石溢流覆蓋軌面衝擊影響，造成列車衝擊所致，非屬落石災害。

台鐵公司表示，後續將針對此次事故地點檢討加強與河川管理單位協調進行疏浚整治，以及與氣象署加強聯防監控，並增設告警系統，俾防範類似事故再次發生。

目前和仁=崇德間以東正線單線雙向行車，正動員花蓮地區及宜蘭地區機、工、電搶修單位，持續辦理軌道及號誌設備復舊作業，預估今日中午可提前全線搶通。

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