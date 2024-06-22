新自強號撞土石流「事故原因曝光」　台鐵：增設告警系統

▲大清水溪挾帶土石流覆蓋軌道，造成列車出軌。（圖／台鐵公司提供）



記者蔡亞樺／台北報導

台鐵229號次EMU3000新自強號昨(21日)撞上土石流，造成列車出軌，9人受傷，台鐵公司今公布事發地點，並表示溪水帶大量土石溢流覆蓋軌道，造成列車衝擊所致，並非落石災害，台鐵公司表示，將與河川單位協調疏浚整治，並與氣象署加強聯防監控，增設告警系統。

台鐵公司指出，229次(3000型自強號)昨日下午4時50分行經崇德=和仁間K51+300西正線(和仁隧道南口)，因大清水溪土石溢流覆蓋軌面影響，造成列車出軌，司機員手部骨折、8名旅客輕傷；目前除司機員持續住院治療外，其餘均已就醫後返家，公司將持續關懷慰問傷者。

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台鐵公司表示，此次事故鄰近地點因曾發生落石入侵軌道，因此西正線K51+405至530設置明隧道作為落石安全防護，東正線亦設置落石告警，並於東西正線間施作防落石柵欄等防護措施，另於和仁隧道南口(東、西正線)均有設置型鋼防落石棚。

▲此次事故地點發生於北迴線西正線K51+300大清水溪橋。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司表示，此次事故地點發生於北迴線西正線K51+300大清水溪橋，係因大清水溪上游降雨，溪水帶下大量土石溢流覆蓋軌面衝擊影響，造成列車衝擊所致，非屬落石災害。

台鐵公司強調，此次事故地點檢討加強與河川管理單位協調進行疏浚整治，以及與氣象署加強聯防監控，並增設告警系統，俾防範類似事故再次發生。

目前和仁=崇德間以東正線單線雙向行車，台鐵公司表示，花蓮及宜蘭地區機、工、電搶修單位，持續辦理軌道及號誌設備復舊作業，預估今日中午全線搶通。