受美國務院邀訪　凌濤說明朱立倫「親美友日和陸」主張

▲凌濤拜會堪薩斯州長Laura Kelly。（圖／翻攝凌濤臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員凌濤22日於臉書發文指出，日前受美國國務院「ACYPL領袖計畫」（American Council of Young Political Leaders）邀請，前往美國華府、堪薩斯州、密蘇里州並在國會山莊，拜訪Ron Estes、Jerry Moran等參眾議員辦公室，對於選區產業、總統大選、財政稅制諸多討論；也與跨黨派智庫、民間公司，進行能源產業、氣候變遷、美中競合等議題討論。

凌濤說，此行的行程雖相當緊湊，但大家把握時間「讓世界看見台灣、桃園」、讓美國友人更了解台灣。他也向美方友人多次表示，朱立倫主席堅持的「2D戰略：強化國防與對話交流」、「親美友日和陸」的重要主張，表達台灣民眾希望區域安全穩定和平發展的期待。

▲凌濤和美國眾議員 Ron Estes。（圖／擷取自凌濤臉書）

凌濤強調，不分政黨與議題組織，持續為深化台美關係努力，是其現擔任國家政策研究基金會副執行長與桃園市議員做好城市外交、政黨外交的責任之一。尤其，桃園身為國門之都，更需要有足夠的遠見及視野，敦促城市發展更國際、層次更高，這才是市民希望看到的政治品質。

凌濤臉書說明，日前受美國國務院「ACYPL領袖計畫」（American Council of Young Political Leaders）邀請，跨黨派及台灣三個專業領域NGO、外交部組成代表團，前往美國華府、堪薩斯州、密蘇里州；在國會山莊，拜訪Ron Estes、Jerry Moran等參眾議員辦公室，對於選區產業、總統大選、財政稅制諸多討論；也與跨黨派智庫、民間公司，討論能源產業、氣候變遷、美中競合。

訪美幾天內，密集走訪美國國安相關單位，與亞太重要官員，對話有關美台經濟、科技、教育之合作、也談及印太主張及國防軍事方向；從華府飛到美國之心堪薩斯，拜訪堪薩斯聯邦法官 Toby Crouse、堪州眾院黨團黨鞭等成員、參訪美國陸軍 Command and General Staff 學院，獲知美國中部州不同觀點；更有難得的機會，與康乃爾校友、堪薩斯市市長 Quinton Lucas、及堪薩斯州長 Laura Kelly 面對面討論城市發展、美國國內選舉、農業貿易及美中互動等議題，整個行程相當緊湊。