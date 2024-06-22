馬來貘「英雄」死訊傳回日本！　日網爆哭：明明登機前好好的

▲日本橫濱動物園2歲馬來貘「英雄」來台，抵台後卻沒有生命跡象。（圖／橫濱動物園）



記者王佩翊／編譯

橫濱動物園2歲馬來貘「英雄（Hideo）」來台交流，然而21日抵達台灣後，卻被發現在運輸箱內沒有生命跡象，22日凌晨確認死亡，震驚全台。而消息傳回日本也引發喜愛英雄的民眾痛心。橫濱動物園今早公布英雄的死訊後，短短幾小時X留言就被刷爆。日本網友悲傷表示，難過到眼淚止不住，更無法理解明明昨天離日前還好好的英雄，怎麼會發生憾事。

台北動物園工作人員21日晚間抵達機場倉儲後，發現運輸箱內的英雄已無呼吸起伏且箱內有血跡，22日凌晨12時左右，抵達檢疫舍，並打開運輸箱，確認英雄已無生命跡象。

橫濱動物園接獲悲報後，於當地時間22日上午10時在官網宣布了英雄的死訊。橫濱動物園在聲明中寫道，「關於台北市立動物園公布的馬來貘英雄的死亡消息，引起各位擔憂，我們深感抱歉。目前，我們僅收到關於『死亡』消息的確認，其他具體細節尚未明確。園方正在與台北市立動物園及相關部門進行確認工作。一旦確認完成，我們將立即告知大家，因此請各位再耐心等待一段時間。」

對此，日本網友在短短數小時內就累積上百條留言，許多人更直言，自從聽到消息後就止不住眼淚。網友表示，「看到台北市立動物園的報導時，我還以為是假消息。昨天飼育員們還帶著笑容送牠離開，真是難以接受」、「眼淚停不下來」、「為什麼會這樣？牠明明那麼健康，怎麼會發生這種事。雖然很自私，但我希望英雄的屍骨能回到日本，在父母所在的橫濱安息」。

也有網友說，「想到那些細心準備並帶著笑容送牠離開的飼育員的心情，我不禁淚流滿面」、「前任飼育員和現任飼育員應該都非常悲痛」等。