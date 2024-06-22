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2人合點200元冰　得補「45元低消」他錯愕！眾人不挺：很合理

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲吃冰被補收人頭低消，顧客氣炸PO網公審。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

低消規定偶爾會引起顧客和店家之間的爭執。就有網友常到林口一間連鎖冰店消費，過去都沒被告知低消模式，近日兩人合點一份200元的冰，店員送餐時卻強制執行人頭低消、要補收45元。原PO錯愕，若事先知道低消模式，可選擇是否要用餐，但都結完帳出餐了才被告知，店員還回「要不要強制而已」，令他無法接受，

有網友在「林口大家庭LinKou-Family」表示，他前幾天去該間連鎖冰店吃冰，兩人合點一份200元的芒果雪花冰，付帳時店家並未告知有人頭低消，直到冰品上桌後，店員才說有每人必須點一份東西，低消是45元，並告知「以前就有這樣規定，只是有沒有強制執行。」

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令原PO感到不快的是，他過去常到該間冰店吃冰，整整一年都不知道店家是這樣的規定，就算有低消，他認為應該是總金額除以人數，因為一個人不一定吃得完一份冰，「店家的低消規定事先告知，或我們已知道，會選擇是否要用餐，而不是結完帳後出餐了，才告知消費者低消方式，更不能接受的是店員告知這個低消要不要強制而已。」

不過，不少吃過的人不挺原PO，「我記得一開始掃碼點餐進入畫面後，好像就有顯示每個人低消是一份餐點，店家也有吐司、豆花的選項，沒有規定一定要是一碗冰」、「之前沒有強制執行或許是店家睜一隻眼，但大部分的人都不遵守，別把別人給的方便當隨便。」

還有人指出，「其實日本滿多咖啡廳有一樣的規定，店家開店不易，沒有這規定的話，一碗200的冰，4個人分吃也超過45塊低消，但這樣不合理。」

也有網友建議，「下次可以參考我跟我女兒的方式，先問店家可以合點一份嗎？不行再做打算，雙方都好做事。」有網友則是理解原PO的點，「謝謝告知，上次我跟我先生本來要進去吃，還好沒去，因為根本吃不完」、「我覺得我比較同意你講的，但店家也沒錯，不要去這樣的店家就好了。」

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