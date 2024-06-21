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社會 社會焦點 保障人權

警開單84歲女攤販求放水　買菜婦豪氣掏現金...幫她繳1200

記者陳崑福／屏東報導

潮州警分局今(21)日早上獲報，潮州鎮中正路市場內兩攤販因為攤位問題起糾紛，對兩位攤家各開單告發，其中84歲賣芒果的阿嬤，苦苦哀求警方希望放水，一名路過婦人見狀，當場掏出1200元幫阿嬤繳交罰金，整個過程被拍下po網，引來網友不同討論。

▲潮州警分局中正路市場對違規攤商開單告發 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警分局中正路市場對違規攤商開單告發 。（圖／記者陳崑福翻攝）

有網友在「屏東縣潮州鎮」臉書po文表示，「兩位年輕波麗士執行勤務取締違規擺攤維持交通順暢，其中一攤上年紀駝背阿婆地上擺放幾把地瓜葉青菜叫賣，來不及收拾閃人，阿婆苦苦哀求嚴正執法的年輕員警放水⋯⋯一位買菜路過婦人問完阿婆這張罰單金額1200元，隨即從皮包拿出1200元交給賣菜阿婆轉身離去」。

但引發兩派網友爭論，有人感謝買菜婦幫芒果攤婦人繳罰金，祝她「好人一生平安」，但也有民眾持不同意見「原來這年頭違規擺攤受罰是不正常的？那乖乖繳租金開店的是傻子？」

據了解，潮州分局光華派出所上午8時40許獲報，潮州鎮中正路段市場內有攤販糾紛，警方到場發現，一名販賣芒果的85歲陳姓婦人，與販售內衣褲的46歲洪姓女子，因為佔用商家空地發生糾紛，警方各別依規定告發違規，告發過程中一名路過購物女子，自掏腰包要幫老婦人繳罰單，只希望她能配合警方執法，以後也不要再擺攤了。

警方呼籲，占用道路設攤，將致生來往人車危險，容易引發交通事故，本分局將持續加強取締，以維護用路人安全。

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