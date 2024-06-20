　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

把握機會！花蓮重慶市場攤招大換新　連3天發放購物券抵消費

▲▼花蓮市重慶市場內攤位招牌全面更新，整體環境質感再躍升。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮市重慶市場內攤位招牌全面更新，整體環境質感再躍升。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市重慶市場內各攤位招牌全面更新，市長魏嘉彥偕同市場自治委員會前往視察，為了慶祝重慶市場整體環境質感再躍升，將從6月27日到29日一連三天在該市場前後入口發放50元購物券，在7月10日前都可做為市場內消費抵用，每日數量有限，歡迎所有鄉親好朋友把握機會，一起來市場逛逛，不僅刺激在地消費，也能省到荷包。

花蓮市重慶市場於2015年改建完成，是花蓮市最具規模的公有零售市場市場之一，吸引許多攤商進駐，更榮獲經濟部評選優良市集四星認證，是宜花東地區的唯一四星評級。

▲▼花蓮市重慶市場內攤位招牌全面更新，整體環境質感再躍升。（圖／花蓮市公所提供，下同）

為了提升重慶市場攤位標示及未來爭取提升市場優良市集星等，花蓮市公所於2023年編列900萬元預算，進行規劃設計製作市場內273攤攤商的橫向招牌及小圓招牌，同時為了增強招牌可視性及市場照明，這些招牌皆設計為「燈箱」招牌，並定時於營業期間開啟；另外為了維持市場內的整潔跟地面的乾燥，該工程另外設置集水槽，一併改善自來水管漏水及冷凝結的滴水問題。

這次的工程自2023年10月開工，為了考量農曆春節前後的採買人潮，在不影響攤商營業的前提下，施工廠商在這段期間先行停工，並於元宵節後復工；未料後續又再遭遇0403、0423地震，導致重慶市場多處硬體設施損壞，期間為了搶修倒榻的圍牆，只能將原先施工完成招牌再次拆除以利重型機具進場，經歷重重關卡，這項工程終於在今年5月完工，讓許多攤商都非常高興。

▲▼花蓮市重慶市場內攤位招牌全面更新，整體環境質感再躍升。（圖／花蓮市公所提供，下同）

重慶市場從6月27日到29日一連三天在前後入口發放50元購物券，可做為市場內消費抵用。

魏嘉彥表示，重慶市場是宜花東地區唯一的四星優良市集，其中更有許多星級樂活名攤，要感謝市場所同仁的輔導協助以及攤商夥伴對自身商品品質的要求；這次的攤商招牌換新工程非常不容易，經過多次的停工跟復工，終於能夠用嶄新的面貌來迎接消費者，漂亮、衛生的購物環境相信能吸引更多民眾前來採買，更有利爭取未來再次提升優良市集星等。

▲▼花蓮市重慶市場內攤位招牌全面更新，整體環境質感再躍升。（圖／花蓮市公所提供，下同）

市長魏嘉彥偕同市場自治委員會前往視察成果。

市場所長邱信都補充說到，這次的招牌設計依據攤商營業類別規劃為不同的顏色，農產（綠）、禽畜（橘紅暖色系）、水產（藍紫冷色系），以利分辨不同營業種類，招牌右側再依營業商品種類icon增強識別（豬、雞、蔬菜、水果等），而招牌下方的留白則依攤商需求放置販賣品項或聯絡資訊。

重慶市場自治會主委陳愛玲表示，為了慶祝市場攤招工程完工，自治會將於6月27日至29日連續三天在重慶市場前後入口發放50元購物券，每日限量，27日（400張）、28日（300張）、29日（300張），在7月10日前都可於重慶市場內折抵消費，歡迎大家一起支持在地攤商。

ET快訊
首度露面！中捷受傷高中生曝不逃跑原因　再謝英勇「許瑞哥哥」
9年前帶陳妍希「墓園祭祖熱吻」遭批！　陳曉昔護愛：我奶奶想看
快訊／雨勢升級！15縣市豪大雨特報
新北男離奇卡岩縫2天　被尋獲已死亡
快訊／彰化家具廠大火！恐怖黑煙猛竄遠處可見
孫安佐經紀人4年前被退學　陽明交大說話了
北韓3男3女高中生「開性愛趴」！　公共澡堂變淫窟
快訊／大雷雨轟3縣市　最新警戒區曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「狗沒拿賽－昏頭賣亂擲」　台東環衛講習內容豐富

布農族邱婉玲接任台東縣府人事處長　成台東首位原民人事處長

桃園八旬翁疑天熱中暑倒地滿臉血　警及時發現送醫

台東翁天熱中暑　大武警帶返所休息通報救護

重拾幸福人生！台東衛生局盼支持戒癮者走向康復路

熊出沒請注意！關山警攜手林業署張貼海報宣導「求生五部曲」

畢業季到來　台東警加強防範暴力事件

把握機會！花蓮重慶市場攤招大換新　連3天發放購物券抵消費

愛的延續從我開始！花蓮推動器官捐贈　衞生局所5成同仁簽署

嘉義南興國中張羿珣獲總統教育獎　黃敏惠鼓勵勇敢追夢

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

繼父買到超大號衛生棉　女兒笑歪：根本尿布XD

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝

混血啦啦隊聽健康操超無助　嘟嘴滿頭問號...即興螃蟹舞

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

抹香鯨嘴纏垃圾求助潛水員　獲救後「繞場道謝」超感人

基隆公車「逼讓座」　正義女挺學生槓阿伯

王柏傑酒駕狂道歉「北影撤個人影片」　震驚「前一晚喝的」謝欣穎連坐受罰

「狗沒拿賽－昏頭賣亂擲」　台東環衛講習內容豐富

布農族邱婉玲接任台東縣府人事處長　成台東首位原民人事處長

桃園八旬翁疑天熱中暑倒地滿臉血　警及時發現送醫

台東翁天熱中暑　大武警帶返所休息通報救護

重拾幸福人生！台東衛生局盼支持戒癮者走向康復路

熊出沒請注意！關山警攜手林業署張貼海報宣導「求生五部曲」

畢業季到來　台東警加強防範暴力事件

把握機會！花蓮重慶市場攤招大換新　連3天發放購物券抵消費

愛的延續從我開始！花蓮推動器官捐贈　衞生局所5成同仁簽署

嘉義南興國中張羿珣獲總統教育獎　黃敏惠鼓勵勇敢追夢

賴慧如被爆「開百桌宴客」首發聲！　鬆口婚禮時間甜喊：期待

新境外專班招2323名外籍生！理工半導體夯　學者：有助大學排名

麥加朝聖遇高溫「逾900死」上千人失蹤！　家屬急尋親人下落

女友起床「1聲音」他緩緩升起...被擊爆！全場虧：很快打回原形

空拍畫面曝！鹿港千坪家具廠全面燃燒　火煙沖天鐵皮屋頂全塌

全家搖搖茶吧「2款新品」！果茶加粉角、寒天爽喝　限時只要49元

全球「幸福城市指數」高雄排名64！陳其邁：加速轉型力道

「夏至」來了！「5生肖」連旺16天　這類人走到哪旺到哪

林美秀大病初癒「像做第二次月子」　住院照樣心繫MV進度

首度露面！中捷受傷高中生曝不逃跑原因　再謝英勇「許瑞哥哥」　

長髮爆乳妹醉駕600萬保持捷！狂問拒測會怎樣？　吹氣結果慘了

地方熱門新聞

台鐵R200型柴電機車首航　逾千人潮爭睹風采 

南化芒果與「鮮自然」合作主打楊枝甘露

強南消四大與momo南區儲備運輸物流中心辦實地踏勘訓練

亞太農業技術展覽暨會議首度移至台南

台東自治史上首例　成功鎮長罷免案成立

從檳榔攤到咖啡館開創事業第二春

新竹男買到發霉大餅　見綠皮差點吐了

王定宇與王正坤醫師探望空官學生徐皓明中風父親

萬丹鄉農會舉辦「酪梨紅豆創意料理競賽」

馬雅各醫生紀念碑牌於英國愛丁堡掛牌

2女大生迷路哭：有人教我走河床

澳洲攝影藝術家用鏡頭記錄台南門面與街景

南消籌辦教育防災士培訓提升學校災害應變韌性

出言恐嚇謾罵鄰居遭人提告警受理偵辦

更多熱門

相關新聞

牛排館結帳竟刷2400萬　女：險吃掉1棟房

牛排館結帳竟刷2400萬　女：險吃掉1棟房

台中市L姓女子日前與友人至台中七期一間高檔牛排餐廳用餐，一行人消費約1萬2000元，未料店家犯下離譜錯誤，竟刷了2400萬餘元，不僅引來銀行致電關切，L女更驚呼「一頓飯差點吃掉一棟房子！」幸好餐廳發現錯誤，拒收這筆鉅款，也寄信給女子致歉，稱將會找出刷錯金額的原因。

AI掀起新零售革命　引爆千億美元商機

AI掀起新零售革命　引爆千億美元商機

台新系統暫停服務　街口「街利存」也停機一整天

台新系統暫停服務　街口「街利存」也停機一整天

屏東市1274鄰長銜牌全換新　提升服務效率

屏東市1274鄰長銜牌全換新　提升服務效率

台南市公部門暑期工讀招募甄試名單放榜

台南市公部門暑期工讀招募甄試名單放榜

關鍵字：

把握機會重慶市場攤招換新購物券消費

讀者迴響

熱門新聞

即／苗栗千葉火鍋凌晨火警　中午復燃

孫安佐狂登媒體版面又改名了！交保意外曝光「真實姓名」

娃娃機店脫到剩襪子　男女情慾流動全被拍

54歲媽媽是AV女優！15歲兒求「不要太有名啦」

孫安佐比1手勢對記者領域展開　笑著走出地檢署

空拍慘照曝！苗栗千葉火鍋400坪店面燒成廢墟

00940配息要來了！　7月重量級ETF除息秀蓄勢待發

唐治平突下跪！　不爽被逼認屍：說了800次那不是我媽

唐治平下跪畫面曝！拒認母屍求工作機會

快訊／唐治平經紀人3聲明求助！

幸福堂老闆違停衝突　推擠兒摔地

佛門住持破戒！約女直播主開房淪性愛片主角

國小生「腳上鞋子4萬5」他愣呆！全場炸鍋

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上

LINE「6款免費貼圖爆載」！小小兵、醜白兔

更多

最夯影音

更多

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

繼父買到超大號衛生棉　女兒笑歪：根本尿布XD

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面