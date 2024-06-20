把握機會！花蓮重慶市場攤招大換新　連3天發放購物券抵消費

▲▼花蓮市重慶市場內攤位招牌全面更新，整體環境質感再躍升。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市重慶市場內各攤位招牌全面更新，市長魏嘉彥偕同市場自治委員會前往視察，為了慶祝重慶市場整體環境質感再躍升，將從6月27日到29日一連三天在該市場前後入口發放50元購物券，在7月10日前都可做為市場內消費抵用，每日數量有限，歡迎所有鄉親好朋友把握機會，一起來市場逛逛，不僅刺激在地消費，也能省到荷包。

花蓮市重慶市場於2015年改建完成，是花蓮市最具規模的公有零售市場市場之一，吸引許多攤商進駐，更榮獲經濟部評選優良市集四星認證，是宜花東地區的唯一四星評級。

為了提升重慶市場攤位標示及未來爭取提升市場優良市集星等，花蓮市公所於2023年編列900萬元預算，進行規劃設計製作市場內273攤攤商的橫向招牌及小圓招牌，同時為了增強招牌可視性及市場照明，這些招牌皆設計為「燈箱」招牌，並定時於營業期間開啟；另外為了維持市場內的整潔跟地面的乾燥，該工程另外設置集水槽，一併改善自來水管漏水及冷凝結的滴水問題。

這次的工程自2023年10月開工，為了考量農曆春節前後的採買人潮，在不影響攤商營業的前提下，施工廠商在這段期間先行停工，並於元宵節後復工；未料後續又再遭遇0403、0423地震，導致重慶市場多處硬體設施損壞，期間為了搶修倒榻的圍牆，只能將原先施工完成招牌再次拆除以利重型機具進場，經歷重重關卡，這項工程終於在今年5月完工，讓許多攤商都非常高興。

▲重慶市場從6月27日到29日一連三天在前後入口發放50元購物券，可做為市場內消費抵用。

魏嘉彥表示，重慶市場是宜花東地區唯一的四星優良市集，其中更有許多星級樂活名攤，要感謝市場所同仁的輔導協助以及攤商夥伴對自身商品品質的要求；這次的攤商招牌換新工程非常不容易，經過多次的停工跟復工，終於能夠用嶄新的面貌來迎接消費者，漂亮、衛生的購物環境相信能吸引更多民眾前來採買，更有利爭取未來再次提升優良市集星等。

▲市長魏嘉彥偕同市場自治委員會前往視察成果。

市場所長邱信都補充說到，這次的招牌設計依據攤商營業類別規劃為不同的顏色，農產（綠）、禽畜（橘紅暖色系）、水產（藍紫冷色系），以利分辨不同營業種類，招牌右側再依營業商品種類icon增強識別（豬、雞、蔬菜、水果等），而招牌下方的留白則依攤商需求放置販賣品項或聯絡資訊。

重慶市場自治會主委陳愛玲表示，為了慶祝市場攤招工程完工，自治會將於6月27日至29日連續三天在重慶市場前後入口發放50元購物券，每日限量，27日（400張）、28日（300張）、29日（300張），在7月10日前都可於重慶市場內折抵消費，歡迎大家一起支持在地攤商。