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陸懲「台獨分子」最重死刑　朱立倫：陸對台沒任何司法管轄權

▲朱立倫出席國民黨第三波民主改革-國會改革說明會。（圖／記者李毓康攝）

▲朱立倫出席國民黨第三波民主改革-國會改革說明會。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

大陸昨天發布關於懲治「台獨」分子的「意見」，羅列犯分裂國家罪、煽動分裂國家罪的行為，最高可判處死刑。對此，國民黨主席朱立倫表示，中國大陸對中華民國沒有任何的司法管轄權，對台灣所有民眾來講，是不沒有任何司法管轄權；但最近兩岸敵意螺旋不斷上升，呼籲總統賴清德用對話取代對抗。

對於大陸對台獨份子啟動的法律手段，朱立倫提到，很清楚的，中國大陸對中華民國沒有任何的司法管轄權，對台灣所有民眾來講，是不沒有任何司法管轄權。

朱立倫也說，但他最近看到的是兩岸的敵意螺旋不斷的上升，這是一個最不幸的發展方向，他希望雙邊都要相互節制，因為任何的敵意螺旋只會造成衝突。用對抗的方式，絕對比對話造成的衝突成本太高了，所以希望用對話來取代對抗。

朱立倫也呼籲總統賴清德，賴就職一個多月來，所有都是對抗，連對國內，都是把國人當敵人，大家可以看到，這一個多月來，不管國會改革的法案，或其他重要的法案，民進黨都把國民黨當作敵人一樣的來對抗，這樣惡意的對抗，用衝擊取代對話，用對抗取代對話，這絕不是台灣之福。

朱立倫也呼籲民進黨，不要為了一黨之私，為了包庇過去的弊案，為了保護他們政黨的權力，完全忘了他們該做的事情，怎麼樣為台灣好，這才是國民黨努力的目標，大家應該努力的目標。

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