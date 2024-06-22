教改30年「54%民眾不滿意」　88%贊成召開全國教育會議

▲教改滿30年，但卻有高達54%民眾不滿意教改成果，更有88%民眾贊成召開全國教育會議。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

410教改今年滿30周年，但根據最新調查顯示，高達54%民眾不滿意教改成果，更有61%不認為教改後學生有比較強的適應力和競爭力。也因對過去教改不滿，高達88%民眾贊成，在新政府上台後應召開全國教育會議，討論未來教育政策，其中67.6%民眾支持「五歲幼兒納入義務教育」。

1994年的410教改，今年剛好屆滿30周年。為了解民眾對歷經30年教育改革成效滿意度，以及對新政府應該召開全國教育國是會議期待，黃昆輝教授教育基金會在5月24日至27日，針對全國22縣市年滿20歲民眾進行調查，抽樣包括市內電話與手機，總計獲得1068份有效問卷。

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調查顯示，高達54%民眾不滿意30年來教改成果，更有61%不同意學生教改後有比較強的適應力和競爭力。對於當初重要教改目標，51.5%不滿意「廣設高中大學，大幅降低升學壓力」成效，另有47.8%不滿「帶好每一位學生」的教改成效，還有46.9%不同意「打破師範校院壟斷師資培育，教師的養成走向多元化後，現在老師素質比以前好」。

民眾也不滿教改帶來的副作用。調查顯示，65.3%民眾擔心廣設高中大學教改，帶來技職空洞化，另有67.6%民眾擔心大學過多，導致教育品質平庸化。對於「教改促進階層流動成效」，也有高達53.4%民眾不滿意。

展望未來，調查顯示，高達88%民眾贊成，在新政府上台後，應召開全國教育會議，討論未來教育政策，其中67.7%民眾支持「五歲幼兒納入義務教育」，增進幼教品質與入學機會。

黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝指出，30年前教改立意良善，但從過半民眾不滿意30年來教改成果，更有61%民眾不同意學生教改後競爭力提升，引以為傲的技職教育逐漸消失，非常可惜，也顯示成效褒貶不一。他說，教育是台灣各方面發展基石，今天討論教改成效，不是對任何人究責，但從高達88%民眾贊成應召開全國教育會議，討論未來教育政策，顯示應該從中找出問題，為台灣教育的未來做好準備。