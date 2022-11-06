台灣學生「上網」參與公共事務「變酸民」　學者憂「鍵盤行動主義」

▲與會學者憂心多數學生透過網路參與公共事務，將影響公民教育推動。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

根據調查，台灣學生習慣透過網路看新聞，並在網路社群貼文表達看法，比例是國際排名第一。但華梵大學校長林從一今（6日）指出，台灣學生針對不熟悉領域的議題，只做直覺式、反應式回應，淪為網路上的酸民，並非直接參與公共事務，已成為推動公民教育的一大阻礙。

黃昆輝教授教育基金會今（6日）舉辦「新世代‧新教育—社會變遷中的人才培育」國際研討會，邀請國內外學者專家與會，包括香港教育大學教授甘國臻（KerryJ.Kennedy）、台灣師範大學教務長劉美慧、華梵大學校長林從一、前大考中心主任張茂桂等人，針對「新世代的民主素養與公民教育」進行討論。

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劉美慧指出，依據2016年國際公民與公民資質調查研究（ICCS）的調查顯示，台灣學生「使用網路得知國內外新聞」及「在網路或社群媒體貼文或貼圖表達關注政治或社會議題的意見」比例是國際排名第一，這可能與台灣學生使用網路的方便性有關，也彰顯台灣民主與公民教育的特色。

香港教育大學教授甘國臻也在主題演講中指出，現在的公民參與多為「鍵盤行動主義」，民眾雖然積極參與公共事務，卻只是在電腦前動動手，並非實際參與，恐影響參與成效，反而讓民主受到威脅。他建議，校園可建立「民主課堂」，鼓勵學生上課踴躍提問，並透過彼此辯論、討論，培養公民參與。

林從一表示，台灣的大學生關心政治、民主，已經是世界名列前茅，但在網路上，經常淪為酸民，因為媒體訊息過度，學生往往只會直覺式、反應式回應，無法形成自己的看法。

林從一建議，大學教育應該努力培養學生成為「知識公民」，依自身特質建立自己的學習主軸，對於熟悉的公眾事務，給予有深度、有看法的建言；對於不熟悉的領域，則尊重那個領域的專家，多多聆聽。

劉美慧也說，台灣的公民教育仍以「認知」為主，也就是台灣學生很會考試，但公民參與仍低於國際平均值，不管校內、校外參與都低於國際。她提出5項新世代公民教育政策，包含制訂公民教育政策應掌握未來趨勢、精進新世代的學校公民教育策略、新世代民主素養宜再概念化、建立系統化的公民政策發展階段和評估機制，連結及整合學校外的官方部門等。