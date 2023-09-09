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過半民眾同意「校園性霸凌或騷擾嚴重」　對學校處理沒信心

▲▼校園,性霸凌,性騷擾,#me too。（圖／示意圖／CFP）

▲調查發現，過半民眾同意，校園性霸凌或騷擾嚴重，也對學校處理沒信心。（圖／示意圖／CFP）

記者許敏溶／台北報導

立法院今年7月底完成性平三法修法。但根據今（9日）公布最新調查發現，超過一半民眾認為，校園中性霸凌或性騷擾問題嚴重，對學校提供不受性霸凌或性騷擾環境，同樣超過5成沒信心，更有78％民眾認為，在面對學生性霸凌或性騷擾事件時，學校會以維護校譽為優先，凸顯民眾對校園性霸凌或性騷擾的擔憂。

為了解民眾對性別平等教育及校園性霸凌與性騷擾防制意見，黃昆輝教授教育基金會在今年8月20日至23日，針對全台22縣市、年滿20歲民眾進行「性別平等教育」調查，抽樣採取市內電話加上手機電話調查，總計獲得1069份有效樣本，並在今天公佈結果。

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面對今年5月底掀起的#Metoo運動，政府也在7月底完成性平三法修法，但調查中卻發現，超過一半（53.2%）民眾認為，校園中性霸凌或性騷擾問題嚴重，其中有21.7%認為非常嚴重；對於「學校提供安全環境，保護學生不受性霸凌或性騷擾」，同樣超過5成（55.4%）民眾沒信心。

此外，更有78％民眾認為，在面對學生性霸凌或性騷擾事件時，學校會以維護校譽為優先，而且越年輕民眾，認為學校會淡化處理比率越高，在20至34歲年齡層，高達84.4%認為會淡化處理，35至49歲則有80.7%；另學歷越高民眾，也認為學校會淡化處理比率越高。

對於校園發生性霸凌或性騷擾原因，調查發現，63.1%民眾同意，是性別平等教育沒落實；還有76.7%民眾認同，旁觀者冷漠不揭發，是校園發生性霸凌或性騷擾原因，另有85.4%民眾同意，色情媒體的推波助瀾，也是校園發生性霸凌或性騷擾的原因。

調查也發現，41.9%的民眾認為，目前教育部推動性別平等教育的成效好，但學歷愈高的民眾認為成效好的比率愈低。

▲▼過半民眾同意，校園性霸凌或騷擾嚴重。（圖／記者許敏溶攝）

▲調查發現，過半民眾認為校園性霸凌或騷擾嚴重。（圖／記者許敏溶攝）
 

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