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台鐵撞土石流9人受傷　徐榛蔚籲中央：給花蓮一條安全回家的路

▲▼台鐵撞落石造成9人受傷，花蓮縣政府呼籲中央「給一條安全回家的路。（圖／翻攝自花蓮縣政府網站）

▲台鐵撞落石造成9人受傷，花蓮縣政府呼籲中央「給一條安全回家的路。（圖／翻攝自花蓮縣政府網站）

記者郭玗潔／花蓮報導

台鐵229次新自強號21日下午行經和仁隧道南口，因土石流覆蓋軌面，列車撞上土石流，導致3節車廂出軌，造成9人受傷。對此，花蓮縣長徐榛蔚呼籲中央重視花東交通安全，「給花蓮一條安全回家的路」。

0403花蓮大地震過後，加上連日豪雨不斷，導致台鐵229次(3000型自強號)於昨(21)日16時50分，於崇德=和仁間西正線(清水隧道內K51處)因落石造成出軌，縣長徐榛蔚第一時間指示相關單位務必全力救援，確保人員平安，也親自前往現場關心事故狀況慰問傷者情形，並了解乘客後續疏運方式。

▲▼台鐵撞落石造成9人受傷，花蓮縣政府呼籲中央「給一條安全回家的路。（圖／翻攝自花蓮縣政府網站）

花蓮縣府指出，花蓮是東台灣觀光大縣，交通順暢與否影響用路人安全及觀光人潮甚鉅，中央政府早期以花東兩縣居民人數不多，公路使用效益不高為由，遲遲對於花蓮的交通建設漠視，對地方安全及經濟毫無保障可言。

花蓮縣政府表示要為鄉親向中央大聲疾呼，「花蓮迫切需要一條安全回家的路，沒有交通、沒有產業，更沒有觀光！請中央正視地方的需求，還給花蓮人民一條安全且快速的道路，共同保障花蓮及全台灣人民的生命安全與交通正義」。

▲▼台鐵撞落石造成9人受傷，花蓮縣政府呼籲中央「給一條安全回家的路。（圖／翻攝自花蓮縣政府網站）

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