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新自強號隧道內出軌復軌困難！台鐵估明午前搶通　傷者住院名單曝

▲▼ 台鐵229列車撞上落石，乘客走在滿是泥水的鐵軌上。（圖／記者陳煥丞翻攝）

▲台鐵229次新自強號撞土石流，乘客走在滿是泥水的鐵軌上。（圖／記者陳煥丞翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵一列229次EMU3000型新自強號今(21日)下午撞上土石流，3節車廂車軌，9人受傷，3人送醫後住院，4人已出院，和仁=崇德間以東正線單線雙向行車，台鐵公司表示，因列車在隧道內出軌復軌困難，預估明天中午前全線搶通，恢復雙線通車。

台鐵公司表示，229次3000型自強號今下午16時50分行經崇德=和仁間51K+300西正線和仁隧道南口，因大清水溪土石溢流覆蓋軌面衝擊影響，造成列車第1車第4軸、第2車全車、第9車第3軸出軌，229次列車全車並未擦撞隧道壁，司機員手部骨折、8名旅客輕傷，目前列車停於現場。

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台鐵指出，229次旅客計525名由後以後續237次普悠瑪自強號接駁北上及特開229B次 新城站20時05分開車，旅客全部送回目的地。受傷旅客共計9人，送慈濟醫院5人含司機員、門諾醫院2人，另2人留下資料未送醫自行離開，台鐵於各醫院派駐專人慰問及服務受傷旅客。

▲▼新自強號出軌，9人受傷，7人送醫。（圖／台鐵提供）

▲新自強號出軌，9人受傷，7人送醫。（圖／台鐵提供）

台鐵強調，目前和仁=崇德間以東正線單線雙向行車，台鐵公司已動員花蓮地區及宜蘭地區機、工、電搶修單位，並於20時05分開始清除南端土石，因列車停於隧道內，復軌作業較為困難，預估明(22)日中午前方能全線搶通。

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