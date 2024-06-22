新自強號撞落石出軌9傷！撞擊瞬間乘客被往拋飛　最快今午前搶通

記者黃翊婷／綜合報導

台鐵北上229次自強號列車昨日（21日）下午4時50分，行經崇德=和仁間西正線清水隧道內K51處時撞到落石，導致列車3節車廂出軌，造成9人受傷。乘客形容現場狀況比車禍還恐怖「撞擊瞬間被往上拋」。事後台鐵已派人連夜清除土石，預估最快今日（22日）中午全線搶通。

▲乘客下車走在隧道內。（圖／網友提供）

近日午後雷陣雨連襲，台鐵崇德車站至和仁車站間傳出有落石崩落，229次EMU3000型新自強號21日下午4時50分行經崇德=和仁間西正線清水隧道內K51處時，因撞到落石，導致第1車第4軸、第2車全車、第9車第3軸出軌，造成司機員手部骨折、8名乘客受傷。

▲司機員手部骨折。（圖／記者邱中岳翻攝）

當時人在第5節車廂的乘客陳先生表示，列車撞上落石時發出很大的聲音，第5節車廂內的狀況比車禍現場還恐怖，有乘客受傷，剛好列車上有醫師，立即幫忙進行緊急處理；他表示，因為疏散的時候正在下雨，地上都是泥巴，許多人逃生時身上都沾滿泥巴，疏散狀況彷彿逃難現場。另外也有乘客形容，撞擊瞬間感受到強烈震動後被往上拋，隨後就聽到列車一路撞擊聲音。

▼▲乘客疏散時，地上都是泥巴。（圖／記者邱中岳翻攝、陳煥丞翻攝）

事故發生之後，台鐵緊急調派4033次區間車進行接駁，將229次車上的525名乘客送回崇德及新城站。台鐵表示，受傷9人中，包含司機員在內共5人被送往慈濟醫院，2人送往門諾醫院，另外還有2人未送醫自行離開；送醫7人的傷勢部分，司機員右手肘骨折、右腳受傷；乘客則分別受有右手肘擦傷、右腳撞傷、想吐、腰痛、右膝擦傷、胸口挫傷等傷勢。

▲表格為送醫7人的傷勢狀況。（圖／台鐵提供）

台鐵強調，事故發生之後已經動員花蓮地區及宜蘭地區機、工、電搶修單位，並在當日晚間8時05分開始清除南端土石，因為列車停在隧道內，復軌作業較為困難，預估22日中午前方能全線搶通。

▼▲隧道外的狀況。（圖／記者柯政誟翻攝）

此外，這次的事故地點與2021年4月2日408次太魯閣號出軌的事故地點，僅相差100米。雖然東正線已裝設落石告警系統，但這次西正線發生土石流未觸其一旁的東正線，導致告警系統無法作動通知列車剎車。

台鐵司機員、台鐵企業工會祕書吳長智表示，根據現場照片判斷，土石流疑似是瞬間雨量過大，河床土石衝上來淹沒軌道，防不勝防，後續將與台鐵積極研議防護機制。