新自強號撞土石流今早8時復軌脫離　台鐵：中午前全線搶通

▲台鐵229次新自強號撞上土石流，乘客走在滿是泥水的鐵軌上。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵一列229次EMU3000型新自強號昨(21日)撞上土石流，造成3節車廂出軌，9人受傷，台鐵公司今日表示，事故列車早上8時全數完成復軌脫離，接續辦理軌道及號誌設備復舊作業，預估今午12時可提前全線搶通。

台鐵公司指出，229次（3000型自強號）昨天下午4時50分行經崇德=和仁間51K+300西正線（和仁隧道南口），因大清水溪土石溢流覆蓋軌面衝擊影響，造成列車第1車第4軸、第2車全車、第9車第3軸出軌，司機員手部骨折、8名旅客輕傷，目前列車停於現場。

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229車次共計525名旅客，昨天脫困後由後續237次普悠瑪自強號接駁北上，及特開229B次，旅客已全數送回目的地。受傷旅客共計9人，包括司機員5人送慈濟醫院、2人送門諾醫院，另2人未送醫自行離開，台鐵公司在各醫院派駐專人慰問及服務。

台鐵公司表示，目前和仁=崇德間以東正線單線雙向行車，動員花蓮及宜蘭地區機、工、電搶修單位，昨晚8時5分開始清除南端土石，事故列車今早8時全數完成復軌脫離，接續辦理軌道及號誌設備復舊作業，預估中午12時可提前全線搶通。