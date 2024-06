美國務院召開記者會　發言人突喊：你頭上有大蟑螂

▲美國國務院發言人米勒。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國國務院發言人米勒(Matthew Miller)20日下午現身記者會,但他話才講到一半卻突然中斷,並對著現場美聯社記者說,「你頭上的牆上有一隻大蟑螂」,讓現場突然爆出一陣笑聲。

國會山莊報(The Hill)報導,米勒當時正在講以色列跨境攻擊一事,但眼神不斷飄向一側,原來是記者頭部附近的牆上出現蟑螂,這讓他尷尬笑著說「抱歉分心了,但那真的蠻大隻的。」記者當時還說,那要現在先來抓蟑螂嗎,不過米勒立刻決定要先把事情講完,再來處理。

只不過才沒講幾個字,米勒就後悔了,「我不該說的,現在會議室全場都很難集中注意力在我要傳達的這些重要訊息上。」

隨後這隻蟑螂就被除掉,在一聲拍打聲傳出之後,米勒稱問題已經解決。

.@StateDeptSpox Matthew Miller: "I hate to interrupt. There's a big cockroach on the wall over your head there … Sorry to be distracted but that's a rather large one." pic.twitter.com/dH49hbJOkA