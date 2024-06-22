美國務院召開記者會　發言人突喊：你頭上有大蟑螂

▲美國國務院發言人米勒。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）20日下午現身記者會，但他話才講到一半卻突然中斷，並對著現場美聯社記者說，「你頭上的牆上有一隻大蟑螂」，讓現場突然爆出一陣笑聲。

國會山莊報（The Hill）報導，米勒當時正在講以色列跨境攻擊一事，但眼神不斷飄向一側，原來是記者頭部附近的牆上出現蟑螂，這讓他尷尬笑著說「抱歉分心了，但那真的蠻大隻的。」記者當時還說，那要現在先來抓蟑螂嗎，不過米勒立刻決定要先把事情講完，再來處理。

只不過才沒講幾個字，米勒就後悔了，「我不該說的，現在會議室全場都很難集中注意力在我要傳達的這些重要訊息上。」

隨後這隻蟑螂就被除掉，在一聲拍打聲傳出之後，米勒稱問題已經解決。