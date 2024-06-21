乘客商務艙「拍飛機餐」遭空姐大聲禁止　怨被針對：全程給臭臉

▲有民眾向媒體投訴，自己搭乘某航空商務艙時「想拍攝飛機餐」，還沒有拍攝就被空姐大聲制止。（示意圖／翻攝自Pexels）

圖文／CTWANT

有民眾向媒體投訴，自己搭乘某航空公司客機商務艙時，只是把相機拿出來架在座位旁邊想拍攝飛機餐，還沒有拍攝就被空姐大聲制止，說不能錄影、不要拍到他們，讓他感覺被這樣對待很不合理。

據《東森新聞》報導，接獲民眾投訴，日前搭乘某國際航空公司客機，因為購買商務艙機票，想要拿相機記錄機上提供的飛機餐點作為旅遊紀念，沒想到只是拿出相機架在座位旁邊，就遭到空服員大聲制止，強調「可以拍照，但不能錄影」，並表示「不能拍到他們」。

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民眾表示，「我並沒有要特別好的服務，我上飛機就乖乖坐在那邊，鋪桌巾的狀況下我就開著放在旁邊，她一經過就突然開口『先生先生不可以錄，我們這邊不可以錄影唷』。」

他自覺受氣，認為對方態度很差，且稱直到下機前，這名空服員都沒給他好臉色看，不明白自己為何被空服員針對。

航空公司則回應，該名旅客的鏡頭朝向機上走道架設，有拍攝到空服員和其他旅客，因為有錄影疑慮，空服員才委婉向該名旅客說明要拍攝餐點要調整角度。

不過事實上，全球不少航空公司都有明文規定，禁止旅客在機艙內拍攝。如荷蘭航空會在飛行期間廣播提醒乘客，不要拍到任何機組人員，澳洲航空亦明文規定，乘客在拍攝到機組人員或其他乘客前，必須事先徵求對方同意。維珍航空亦有規定，在機上使用攝影器材，必須依從機組人員指示，即機組人員有權禁止乘客拍攝。美國聯合、西南、達美航空亦訂明，乘客在飛行過程中，只能用攝影器材記錄自己的「個人活動」，未經對方同意，不得拍攝機組人員與其他乘客。

國際航空旅遊產業顧問法比安（Fabian Lee）也在臉書帳號公開發表意見，「機上拍照錄影前要先問，飛機上是公共空間不是你一個人的撒潑天地」，還稱：「不要在那邊說你買票了你就應該可以如何，一個空服人員需要照顧的不只你一個，如果為了迴避你的攝影或者讓他感到不適，他無法正常確保其他數十位旅客安全，旅客的安全以及大多數人的權益比個人需求重要。」

事件在媒體曝光後，網友也不怎麼支持，留言「內心是有多脆弱，這樣就要找媒體撫慰受傷的心」、「所有奇怪的規定背後，基本都有更奇葩的原因」、「搭過商務艙有網美直接請攝影用相機加穩定器在拍，根本沒有在乎旁人的隱私和感受，真的超沒禮貌」。

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