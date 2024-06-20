5歲童機上狂吐口水！家長還嗆「你有小孩就懂」　遭他一句話神打臉

▲5歲童在飛機上狂吐口水，家長還嗆受害人「你有小孩就懂」。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

孩子在公共場合行為失控，家長又幾乎放任不管，真的會讓其他人十分頭疼。一名女網友表示，她與老公近日搭乘飛機時，前方一名孩子多次朝他們亂吐口水，然而孩子的父母卻只是簡單的口頭責備，對方後來還嗆他們「你有小孩就會懂了」，結果被她的老公一句話嗆到閉嘴，貼文一出立刻引發網友熱議。

根據《每日郵報》報導，女網友莫尼爾Shayla Monnier在TikTok分享近日搭乘飛機的糟糕經驗，她日前跟老公安德魯（Andrew）搭乘飛機，從美國喬治亞州亞特蘭大飛往科羅拉多州丹佛時，發現前方坐著一對夫妻與一名年約3至5的女童，然而就是這一家三口成為2人旅程中的惡夢。

莫尼爾表示，在飛機即將抵達丹佛的前1小時，前方的女童突然開始不斷朝她與老公吐舌頭、噴口水，造成她的臉部、老公的手臂都被噴到口水，女童的父母看見後，趕緊告訴女童住手，然而女童完全不聽，繼續朝他們吐口水，這次女童的父母試圖伸手攔了一下但完全沒用，女童還是繼續同樣的行為。

莫尼爾在另一支影片中分享了後續情況，在女童第3度朝他們吐口水後，她的老公安德魯生氣了，非常嚴肅的告訴女童父母「如果你不能控制住你的孩子，我會幫你控制住」、「為什麼你不給她戴上口罩，你們自己都戴口罩了，為什麼她沒有戴口罩？」

▲莫尼爾表示，身為家長，就應該準備好應對孩子所有會發生的情況。（圖／pixabay）

女童的媽媽聽了安德魯的話後，生氣的朝他們大吼「你以後有小孩，你們就會懂了」，結果反被安德魯大打臉「我們有5個孩子和6個孫子，而且我向你保證，他們之中沒有1個人會做這樣（吐口水）的事情」。最後是有空服員聽見爭吵聲，趕緊上前請女童的父母替女童戴上口罩，事件才告一段落。

莫尼爾在影片中感嘆，「如果孩子會發生這種情況，而你是家長，那麼你應該要準備應對計劃，對吧」、「像是可以買飛機上最後一排的座位，替孩子準備安全座椅或繫好安全帶，甚至是請醫生準備一些助眠的藥物，讓孩子在飛機上睡覺」、「無論答案是什麼，都不應該允許孩子對別人臉上吐口水」。

影片曝光後立刻引發網友熱議，有人覺得，「這沒什麼吧，小孩就是小孩」、「女童的爸媽也有努力了，別太苛責」、「你沒養過小孩嗎，小孩就這樣」但多數人都站在莫尼爾這邊，有人說「你丈夫處理得很完美」、「100%同意您和先生的回應」、「你處理的很棒了」、「你超有耐心，我一定當場直接大罵」。