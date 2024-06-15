男童搭機「拒繫安全帶」全部人等他一個　直接被趕下飛機

▲小孩與父親被請下飛機。（圖／翻攝X@ElInformador_SM）



記者吳美依／綜合報導

哥倫比亞一名男童搭飛機時，被要求繫上安全帶，卻為此大發脾氣、抵死不從，導致他與父親都被趕下飛機，不過客機也因此被迫返回登機口，延誤1個多小時。

根據紐約郵報、哥倫比亞人報，這趟短程航班預計從聖塔瑪塔（Santa Marta）飛往波哥大（Bogotá），男童不理爸爸哀求與空服員勸導，拒絕坐好、繫上安全帶，最終被強制請下飛機。

Berrinche de un niño retrasó vuelo Santa Marta-Bogotá ⤵️https://t.co/Ba0VZEtXji pic.twitter.com/dLU8rzEMxW — El Informador Santa Marta (@ElInformador_SM) June 13, 2024

根據現場畫面，乘客們已經等到焦躁不安，空服員廣播解釋，「親愛的旅客們，我們先前已經通知，如果不遵守規定，就不能起飛。我們正在等待，要把不遵守規定的旅客請下飛機。」此時，一名身穿淺色上衣的成年男子，把孩童抱在肩上，緩緩走向出口。

此話一出，機艙內立刻爆出不滿的叫罵聲，許多人批評家長沒有把孩子教好，也有人吼著要求父子倆快滾下飛機。不過，儘管大多數人支持航空公司的決定，仍可聽見一名女乘客替孩子辯護，「他只是個孩子，他也享有權利。」