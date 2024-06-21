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雙老家庭居家環境凌亂　南投縣新媳婦關懷協會號召社福團體助清潔

▲南投縣社福單位串聯，助「雙老家庭」重獲清新的居住家園。（圖／南投縣新媳婦關懷協會提供，下同）

▲南投縣社福單位串聯，助「雙老家庭」重獲清新的居住家園。（圖／南投縣新媳婦關懷協會提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

集集鎮一弱勢戶84歲阿嬤的65歲兒子患有重度身障、癱瘓在床，媳婦也有輕度身障，另有2名孫子；阿嬤長期與長孫一同照顧身障兒子並打理家務，未料近期長孫竟意外身亡，加上自己剛開刀，只剩就讀國中的次孫，無法照顧兒子，居住環境更是凌亂；所幸南投縣新媳婦關懷協會先協助身障兒子於機構安置，再會同其他社福團體和清潔隊打掃清理，募集善心捐款和物資，幫助這戶「雙老身障家庭」生活重回乾淨清爽。

協會指出，現今社區的身心障礙者，大多由父母、手足等親人擔任主要照顧者角色，而因其身體的特殊性並隨著年齡增長，導致在35歲後就逐漸邁向老化階段，老化的身障者加上高齡親人的組合即稱之為「雙老家庭」。

▲南投縣社福單位串聯，助「雙老家庭」重獲清新的居住家園。（圖／南投縣新媳婦關懷協會提供）

▲南投縣社福單位串聯，助「雙老家庭」重獲清新的居住家園。（圖／南投縣新媳婦關懷協會提供）

協會身障社工發現該戶臥室佈滿骯髒的衣物及雜物，寸步難行，更遑論睡覺空間，現況不適合居住，故於20日與南投縣身心障礙者服務中心-第五區、好媳婦居家服務單位、華山基金會集集天使站協助募集物資、隘寮里長游世文與及集集鎮公所清潔隊合作，除募集衣服、購置貼身衣物，協助其身體清潔，去除身上異味，現場20餘人也忍受飆高的氣溫和室內的悶熱不通風，分工合作進行清潔，經一個早上前後清出2車的垃圾及損壞的家具，縣議員吳棋楠也特地提供飲料慰勞現場社工及志工。

▲南投縣社福單位串聯，助「雙老家庭」重獲清新的居住家園。（圖／南投縣新媳婦關懷協會提供）

協會理事長吳東璇表示，許多雙老家庭在家庭照顧突發事件時，其生活自理能力減弱，居家環境也潛藏許多危險因子，導致生活品質下降，因此更突顯社區照顧網絡的重要性，除長照資源，身心障礙網絡亦可幫助雙老及身心障礙家庭解決照顧需求，減輕家屬的照顧負擔，維持其穩定、優質的家庭生活。

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