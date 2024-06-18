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全台35萬人失智恐逐年增加　南投縣辦觀影會

▲南投縣衛生局與天主教失智老人社會福利基金會在南投戲院舉辦《阿姨，上學囉!》紀錄片觀賞活動。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

▲南投縣衛生局與天主教失智老人社會福利基金會在南投戲院舉辦《阿姨，上學囉!》紀錄片觀賞活動。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

根據衛福部今年3月公布資料，推估我國已約35萬人罹患失智症，且有逐年增加趨勢；南投縣衛生局因此於日前與天主教失智老人社會福利基金會合作舉辦《阿姨，上學囉!》紀錄片觀賞活動，並預計在8月份舉辦3場失智電影講座，用看電影的方式讓民眾重新認識失智症。

《阿姨，上學囉!》觀賞活動於6月14日在南投戲院登場：故事主角壁英阿姨曾對工作充滿熱情，在罹患失智時仍堅持保持工作，認為工作是生活的工具，更是一種精神支柱、讓自己感受存在的價值；另一位主角秀珍阿姨，因歪斜的眼睫毛、滿口袋的衛生紙、頭上重重疊疊的髮箍，在世人眼中顯得古怪，卻是她獨特人生觀的體現，即使罹患失智症，仍對生活仍然保持熱情與創造力，展現深刻的生命力。

▲南投縣衛生局與天主教失智老人社會福利基金會在南投戲院舉辦《阿姨，上學囉!》紀錄片觀賞活動。（圖／南投縣衛生局提供）

《阿》片中討論的議題包含「認識失智症」、「看見失智者的能力」、「高齡友善就業」、「照顧者心路歷程」、「失智友善社區」等；活動後邀請失智症專家聖若瑟失智老人養護中心護理組長戴玟婷，及埔里基督教醫院長照醫學部主任詹弘廷座談分享，引領觀眾反思，如何友善包容與接納失智者。

▲南投縣衛生局與天主教失智老人社會福利基金會在南投戲院舉辦《阿姨，上學囉!》紀錄片觀賞活動。（圖／南投縣衛生局提供）

戴玟婷表示，片中的壁英和秀珍個性完全不同，因此需個別化的相處模式，而壁英看見因失智而日漸退化無法工作的現實面，因此更加警惕自己要認真過好每一天；詹弘廷也表示，主角即使患有失智症，仍發揮所長、參與服務社會，對兩位失智症長輩與家人面對疾病的堅強與勇氣感到欽佩，也鼓勵民眾患有失智症時，要學習影片主角勇敢面對、不要氣餒，親友則要給予更多接納與支持。

縣府衛生局長陳南松表示，南投縣積極推動失智友善社區，除轄下13鄉鎮市衛生所，另結合全縣設有失智共照中心的醫院服務量能，讓失智友善服務不分平地或偏鄉，並在2023年超越國家政策綱領「2025失智友善777」，已達失智友善「888」：即8成以上照顧者獲得支持與訓練、8成以上患者獲得診斷及服務、8%以上民眾對失智症有正確認識及友善態度。

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